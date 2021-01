Dotace bude využita, jak upřesnila mluvčí města Jindřichův Hradec Eliška Čermáková, na stávající pravidelnou činnost fotografického kroužku pro děti a mládež v Muzeu fotografie a MOM a nově zřízeného kroužku na Hvězdárně a planetáriu prof. Františka Nušla. Podle slov mluvčí města se zahájení kroužku na hvězdárně bude odvíjet od možností epidemiologické situace, nejpozději v září 2021.

Eliška Čermáková, mluvčí města dále poznamenala, že kroužek bude určen pro děti ve věku od 7 do 11 let (úterý) a ve věku od 11 do 15 let (středa) a bude zaměřen na popularizaci přírodních věd včetně astronomie. "Z dotace se předpokládá zakoupit potřeby pro činnost obou kroužků: fotoaparáty, bílé fotografické pozadí, PVC podklad a další," shrnula.

Celková částka potřebná pro zajištění obou kroužků je 249 930 Kč.