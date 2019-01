Jindřichův Hradec - Prostranství mezi základní uměleckou školou a kolejemi vysoké školy dozná změn.

Socha Bedřicha Smetany u hudební školy v J. Hradci. | Foto: Deník/Lenka Novotná

V souvislosti s umístěním nového pomníku plukovníka Josefa Jiřího Švece do parčíku před vjezdem do areálu kolejí plánuje hradecké radnice celkové úpravy prostranství mezi kolejním parkovištěm a budovou Základní umělecké školy Vítězslava Nováka.



„Návrh celkové úpravy prostoru zahrnuje například snížení plochy parčíku s pomníkem, rozšíření chodníku, úpravu odbočení pro zásobování školní jídelny i zamezení nepovoleného parkování v těchto místech,“ popsala mluvčí radnice Karolína Průšová.



U rohu budovy umělecké školy by potom při úpravách měl vzniknout dostatečný prostor pro zřízení běžného chodníku, který v místě nyní citelně chybí. Odhalení Švecova pomníku by se mělo konat kolem výročí republiky.