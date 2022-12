Podle Petra Šťáhlavského z tiskového oddělení Českých drah nově expresy zvládnou třeba cestu z Prahy do Tábora už za 59 minut. „Zkrácení cestovních časů na IV. koridoru otevírá nové možnosti pro rozvoj turistiky na jihu Čech, ale také nabízí nové příležitosti pro Jihočechy, kterým se vylepší podmínky pro pravidelné dojíždění do zaměstnání nebo za studiem v hlavním městě,“ doplňuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Českých drah.

Dvacet kilometrů

Zmíněné vylepšení IV. koridoru představují nové přeložky o délce téměř 20 kilometrů. „Mezi Soběslaví a Doubím u Tábora se jezdí po obou kolejích od listopadu, už od září slouží provozu i další nová trať mezi Sudoměřicemi a Voticemi,“ popsala změny Nela Eberl Friebová, tisková mluvčí Správy železnic, která pečuje o tratě.

Na jihu Čech navíc aktuálně končí poslední omezení jízdy vlaků ve stanici Soběslav, kde se odstraňoval původní přejezd a byla zde zavedena pomalá jízda.

Rychleji i do Milevska, Českého Krumlova nebo Jindřichova Hradce

A nejde jen o zrychlení na hlavní trati. Její vylepšení zrychlí také cestování mezi Prahou a mnoha menšími regionálními centry v celém Jihočeském kraji . „Rychlejší bude cestování z Milevska, Pelhřimova, Třeboně, Jindřichova Hradce, Lipna nad Vltavou, Bechyně nebo Českého Krumlova do Prahy,“ doplňuje Jiří Ješeta.

Například cesta z Milevska do Prahy dnes trvá 2 h 04 min a zkrátí se o 12 minut, z Jindřichova Hradce dojedou cestující do Prahy o 16 minut rychleji, nově za 2 h 12 min a trasa Praha – Český Krumlov má trvat 2 h 35 min místo dnešních 2 h 52 min.

Pomohla elektrifikace

Až do konce 80. let minulého století trvala cesta vlakem z jihu Čech do Prahy zhruba 2x déle, tedy 3 až 3,5 hodiny. Větší zrychlení přineslo zavedení elektrického provozu na přelomu 80./90. let. I pak však byla cestovní doba mezi Prahou a Budějovicemi stále kolem 2,5 až 3 hodin.

O desítky minut se zkracuje také spojení Jihočeského kraje s ostatními regiony České republiky. Například nejkratší doba jízdy z Českých Budějovic do Ústí nad Labem bude méně 3,5 hodiny, do Olomouce se přiblíží ke 4,5 hodiny a do Ostravy klesne pod 5,5 hodny.