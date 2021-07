"Jsem na první vakcíně. Zatím nic necítím, je mi dobře. Jen v místě vpichu to trochu při očkování zabolelo. Nechal jsem se očkovat dobrovolně, chtěl jsem se nechat od začátku, protože už to chci mít zkrátka za sebou," řekl šestnáctiletý Lukáš Jirků. Maminka Hana Jirků na syna čekala venku. "Byla jsem už očkována. Měla jsem tedy pár vedlejších účinků, jako je horečka… Ale už je mi dobře. Byli jsme na Slovensku, a projeli jsme v pohodě na ten certifikát," sdělila žena z Lomnice nad Lužnicí.

Jednatřicetiletá Barbora Havlíková přijela do Jindřichova Hradce ze Slavonic. "Jsem na druhém očkování, nic nebolelo, bylo to rychlé. Je mi dobře. Nechala jsem se očkovat kvůli cestování, aby to bylo bez komplikací. Chodit na testy mě nebaví," řekla.

Ze Slavonic přijela na druhou dávku i čtyřiadvacetiletá Gabriela Vaňková. "Donutil mě k tomu stát, takže proto jsem se nechala očkovat. Mám to hlavně kvůli cestování. Letíme do Řecka, odlétáme osmého srpna. Zatím je všechno v pohodě. Po té první vakcíně mě jen trochu bolela ruka," sdělila mladá žena.