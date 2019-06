Zahájení letů předcházela kontrolní prohlídka Úřadem pro civilní letectví Praha, jenž povolil uvedení části letiště do zkušebního provozu. Létat mohou menší letadla do rozpětí křídel 24 metrů, ultralighty a vrtulníky. Letiště počítá s tím, že na podzim spustí osvětlení a budou jej moci využívat i malé tryskáče, od roku 2021 obchodní letadla.

Včera investor, Jihočeský kraj, představil svým zastupitelům a hostům nový letištní terminál, došlo i na přestřižení pásky. K vidění toho bylo dost - přístupová komunikace, parkoviště, rekonstruovaná a rozšířená odbavovací plocha, budova letištního zabezpečení, nové světelné vybavení a technologie pro odbavení cestujících. „Jednou, za pět, možná za deset let všichni ocení, že letiště tady je. Kdyby se to rozhodnutí před lety neudělalo, tak by se tento velký areál rozparceloval a Budějovice by navždy ztratily šanci mít letiště,“ řekla hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Takové nadšení nesdílejí např. Piráti. Lukáš Mareš, předseda zastupitelského klubu Pirátů České Budějovice letiště nadále považuje za černou díru na peníze. „Město by ho mělo okamžitě přestat financovat. Zároveň požadujeme otevření jednání s krajem o vyrovnání naší investice, například vyplacením či převedením části pozemků. Budoucnost dopravy na jihu Čech patří železnici a samozřejmě dálnici. Nikoli letišti a vodní cestě, jak si usmyslela místní podnikatelsko-politická lobby,“ vyjádřil se již dříve.

