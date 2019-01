Třeboň – Jakými případy se na přelomu roku zabývali strážníci městské policie v lázeňském městě?

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

V pátek přijala služba městské policie oznámení od obyvatele bytového domu, který hlásil, že v bytě pod ním volá někdo o pomoc. Hned poté volal další Třeboňák ze stejného domu, že o pomoc volá někdo nad ním. Na místo vyslaná hlídka zjistila, že volání je skutečné. Strážníci ihned kvůli otevření dveří kontaktovali hasiče a také záchranku. Záchranáři pomohli otevřít dveře a následně poskytnout první pomoc volajícímu člověku. Ten byl následně odvezen záchrankou do nemocnice k dalšímu ošetření.



V ten samý den přišli na služebnu oznámit mladiství, že pozorují své spolužáky po několik dní popíjet na různých místech alkohol a šňupat nějaký prášek za doprovodu plnoletého. Strážníci vyšetřováním zjistili všechny účastníky a pořádali je o vysvětlení. Zmíněný plnoletý kupoval nezletilým za úplatu alkoholické nápoje. Věc následně dořešil městský úřad.



Krátce po novoroční půlnoci spatřilo oko kamerového systému osobu, která se nahýbala do třeboňského betlému a vylévala do jeho prostor obsah lahve. Po sledování jak kamerovým systémem, tak na místo přivolanou hlídkou strážníku, se ukázalo, že dotyčný člověk se snažil dát postavám v betlému napít a poté lahev odhodil. Hlídka strážníků muže poučila, lahev odstranila a zjistila, že betlém není poškozený.