Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí - Na Smrtnou neděli vynesou lidé z měst Moranu a rozloučí se se zimou.

Lomnice nad Lužnicí – Na Smrtnou neděli si v Lomnici nad Lužnicí připravili Pomlázkování. Na náměstí 5. května před budovou Staré radnice a školy se budou moci děti od 10 hodin vozit na historickém dřevěném kolotoči a dospělí mezitím prohlédnout a nakoupit jarní dekorace na trhu. „Pro děti i dospělé jsou připraveny tvůrčí dílny v knihovně a infocentru, zjistíte, jak se pletou pomlázky a můžete si to sami vyzkoušet," láká Marcela Božovská. Ve 14 hodin bude vyhodnocena fotografická a výtvarná soutěž a poté se již spolu se soubory Javor a Javoráček můžete vydat vynést Smrtku a přivítat jaro. V Lomnici nad Lužnicí si navíc děti v knihovně již vyzkoušely pečení jidášů a chystaly se na Velikonoce.

Jindřichův Hradec - Jindřichohradečtí baráčníci se tradičně na Smrtnou neděli loučí se zimou. I letos se v jejich režii odehraje v Jindřichově Hradci vynášení smrtky. I tentokrát se průvod vydá ve 14 hodin od baráčnické rychty v ulici Na Příkopech, projde Klášterskou ulicí přes Masarykovo náměstí do ulice Panské. Na náměstí Míru zazní písně i pár slov na vysvětlení této tradice. Odtud se pak smrtka vypraví na svou poslední cestu do Mertových sadů, kde se s ní všichni rozloučí a bude vhozena do řeky Nežárky. Jindřichohradečáci pak konečně budou moci přivítat jaro.

Petra Lejtnarová