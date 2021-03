Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Jak vnímáte nyní současný život v Chlumu u Třeboně?

Chlum se vyznačuje krásným prostředím a historií, právě stojíme na náměstí, které je jednou z dominant městyse. Život v Chlumu je nyní zamrzlý, jelikož škola je prázdná, dům dětí je prázdný…Právě zde na náměstí máme téměř všechny budovy školy opravené, jedna z nich slouží jako dům dětí, kde je i knihovna. Co se týká školy, tak zde máme krásné prostory i v navazující budově. To by k nám mohlo přilákat i mladé rodiny s dětmi. Dojíždí sem například děti z místních částí: a to z Lutové, Žíteče a Mirochova. Dále také z nejbližšího okolí, jako je například Hamr a Staňkov.

Jak vzpomínáte na uplynulý rok 2020?

Nový rok 2020 jsme otevřeli Novoročním ohňostrojem, který jsme poprvé odpalovali z ostrůvku rybníku Hejtman. Stovky diváků ohňostroj sledovaly z hráze, pěší zóny nebo od kostela. Otevřeli jsme rok s přáním zdraví pro všechny a také času pro rodiny a blízké. To jsme si ale neuměli představit, jak moc se tato přání budou v roce 2020 skloňovat. Březen už byl ve znamení koronavirové pandemie. Pořádání akcí bylo významně omezeno, postupně zakázáno. Nikdo ještě netušil, jak dlouho budou omezení trvat a jak moc to ovlivní dění a ekonomiku prakticky po celém světě. Dobrovolné švadlenky šili roušky, rozváželi jsme je zájemcům stejně jako nákupy, léky…Léto pro nás bylo ve znamení uvolnění, nadechnutí a plné turistické sezóny. Loni na jaře jsme si mysleli, jak je situace vážná. Že na tom o rok později budeme daleko hůř, nás naštěstí nenapadlo. Naštěstí říkám proto, že je vždycky lepší mít před sebou naději a vidinu toho dobrého.

Dokončili jste nějaké významné akce?

Opravujeme postupně například kulturní dům v Žíteči, je tam nová střecha, okna, dveře, vymalovaný sál, obnovené parkety. Podařilo se nám postavit víceúčelové hřiště v části Barandov, a to za přispění státní dotace, bude sloužit dětem ze základní školy i veřejnosti. Má povrch z umělého trávníku a rozložení hřiště umožňuje sporty jako nohejbal, volejbal, tenis, malá kopaná nebo streetball. Dále jsme například opravovali kapličku v Mirochově, veřejné WC, rybníky v Žíteči, části silnic, dokončili další kus veřejného osvětlení a zahájili doplnění kanalizace a vodovodu v Chlumu, což je projekt spolufinancovaný OPŽP a bude pokračovat celý letošní rok.

Chlumští dobrovolníci se také ujali projektu s názvem Dešťová zahrada. Máte tu akční obyvatele…

Městys Chlum u Třeboně ve spolupráci s pozemkovým spolkem Vespolek začali v roce 2019 plánovat změnu veřejného prostoru u Náměstí v Chlumu u Třeboně. Místní se vyjádřili, že by uvítali vznik veřejné zahrady, která by poskytla stín a místo k odpočinku pro děti i dospělé…Jde o prostor mezi budovou pro volnočasové aktivity dětí a budovou, kde se vzdělávají dvě třídy nižšího stupně základní školy. Je to komunitní projekt, takže je založený hodně na práci dobrovolníků. Nejde možná tak rychle, jak by si mnozí představovali, ale věřím v dobrý výsledek.

Co se týče služeb, máte tu například zubaře a praktického lékaře?

Zdravotní středisko je v soukromých rukou, jsou tu ordinace, prostory, ale chybí lékaři. To je kámen úrazu na mnoha obcích našeho typu. Řekla bych, že to je systémově špatně nastavené. Ve městech lékaři jsou, u nás chybí a řada lidí těžko cestuje za lékařskou péčí. Od letošního roku se nám podařilo domluvit spolupráci s třeboňskou oblastní charitou, která u nás začala poskytovat pečovatelskou službu nad rámec té, kterou máme k dispozici. Mohou jezdit za staršími lidmi třeba o svátcích nebo víkendech, vypomáhat s péčí.

Na co můžete být v Chlumu u Třeboně jakožto starostka hrdá?

Každý starosta logicky musí říct, že je hrdý na místo, kde žije. Jinak by to ani nemohl dělat. A taky určitě vidí, co by bylo fajn změnit. V některých případech možnosti chybí. Máme tu například zámek a krásným parkem, který má úžasnou historii. Je spojený s osobností arcivévody Ferdinanda d´Este, který tu žil a odsud odjížděl do Sarajeva. Zámek i park jsou v soukromém vlastnictví, zámek není přístupný a park by si zasloužil pravidelnou údržbu. Z osobností spojených s Chlumem vzpomínáme na básníka a spisovatele Františka Hrubína. Jezdíval sem v padesátých letech, kdy měl problémy s režimem. Chlum si oblíbil natolik, že si tu rodina pořídila na Náměstí dům. Lásku a vztah k Chlumu popsal i v některých svých dílech. Můžeme dnes říci, že místní osobností byl také Dušan Vančura, člen legendárního Spiritual kvintetu, který se svou ženou Zuzanou v Chlumu založil pěvecký kroužek Sejkorky a desítkám dětí, myslím, do života předal hodně. Každé místo prostě potřebuje své „tahouny“. Na každého takového jsem hrdá.

Máte někdy volný čas sama pro sebe? Co jste dělala před tím, než jste převzala funkci starostky?

Pohybovala jsem se skoro dvacet let v médiích, působila jsem i jako tisková mluvčí. Starostkou jsem prakticky chvilku. Není to tak, že bych měla koníčka, na kterého bych si vyhradila víkend. Asi vždycky pro mě práce byla svým způsobem i koníček. Když je čas, jsem nejraději s rodinou. Hlavně jim patří dík za to, že to se mnou zvládají.