Rozhledna Pětnice u Záboří na Strakonicku je po pětileté pauze opět otevřena. Turisté, milovníci výšek a nádherných výhledů do krajiny ji mohou navštívit každou sobou až do konce září.

Rozhledna Pětnice u Záboří poblíž Volyně je po pěti letech otevřená. Vyhlídku je možné i užít každou sobotu. | Foto: Klub přátel rozhleden

Vyhlídková věž je na vysílači mobilního operátora na návrší Volyně zhruba dvacet od Strakonic. Od letošních prázdnin si rozhlednu pronajal Klub přátel rozhleden a první, co se povedlo, je její zkušební provoz. Mluvčí Klubu přátel rozhleden Vladislav Šembera doplnil, že klub se nehodlal smířit s jejím uzavřením a usiloval o to, aby zájemci mohli vystoupat sto třicet osm schodů a pokochat se pohledem do okolní krajiny. „V letošním roce je rozhledna otevřená o sobotách v čase od jedenácti dopoledne do pěti odpoledne,“ upřesnil Vladislav Šembera s tím, že s jejím zpřístupněním v uvedeném čase se počítá do konce letošního září.

Provoz a cena vstupného:

Červenec až září: vždy v sobotu od 11 do 17 hodin, v čase otevření je na ochozu vyvěšena česká vlajka.

Vstupné: dospělí 20 a děti 10 korun

Z výšky pětadvacet metrů rozhledna Pětnice nabízí výhledy na Blatensko, Horažďovicko, Strakonicko, Brdy, Šumavu či JE Temelín. Rozhledna byla postavena v roce 2001 a zpřístupněna v letech 2009 - 2018. Od té doby byla nepřístupná a zamčená. Při návštěvě nepřijdou zkrátka ani sběratelé suvenýrů. „Nechybí tradiční pamětní vstupenky, turistické razítko, žluté pohlednice z celostátní sběratelské série Rozhledny ČR či magnetky, které je možné zakoupit v pokladně rozhledny," dodal mluvčí klubu a doporučil výlet na rozhlednu spojit s návštěvou nedalekého zámku Blatná či zámku v Horažďovicích. Klub přátel rozhleden nabízí možnost vyhlídky také v neděli či jiných státní svátek. Jen vstupné tam je o pár korun navýšeno. Mimo stanovených čas provozu dospělí zájemci za výšlap na vyhlídku zaplatí třicet a děti patnáct korun. „Stačí se na otevření domluvit na telefonním čísle na 774 985 933," doplnil.

V případě rozhledny Pětnice jde o kovovou věž mobilního operátora T-Mobile, která zároveň slouží jako turistická rozhledna, se nachází u obce Záboří nedaleko jihočeské Blatné. Stejné věže najdeme na Mackově hoře u Nového Strašecí v okrese Rakovník nebo ve Lhotce u Hradčovic v na Uherskohradišťsku. Konstrukci středového sloupu obtáčí roštové schodiště. Vysílač stojí v lokalitě zalesněného kopce Volyně (588 m n. m.) mezi obcemi Záboří a Čečelovice. Nedaleko se nachází les Pětnice a právě podle něj získala rozhledna jméno. K její výstavbě došlo v roce 2001. Vyhlídka však byla dlouhá léta uzavřená a na její ochoz pronikali turisté skrze díru v plotě, kterým byla věž i s technologickým domkem obehnána. Až v roce 2009 došlo k oficiálnímu zpřístupnění rozhledny. „V roce 2018 byla volně přístupná rozhledna uzavřena, neboť mezi vedením obce Záboří a majitelem rozhledny nedošlo k dohodě o podmínkách provozu. Dohoda padla až letos a Klub přátel rozhleden vyhlídku opět otevřel.

FAKTA:

- kovový stožár mobilního operátora

- návrší Volyně 1 km na Z od obce Záboří, 8 km na JZ od Blatné, 20 km na SZ od Strakonic

- nadmořská výška: 578 m n. m.

- Období výstavby: 2001

- Oficiální zpřístupnění: 2009 a 2023

- Celková výška: 35 m, výška vyhlídkové plošiny: 25 m

- Počet schodů: 138 kovových roštových. Zroj: KPR