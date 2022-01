Tři králové koledují v ulicích. Charita vybírá na lidi v nouzi i na nové auto

Při průzkumu bylo zjištěno, že celé zařízení pohánějící zvon, není v dobrém stavu. „Odborná firma nám ale také řekla, že problémy má zvon v tom, jak srdce bije neustále do jednoho místa. To se časem zeslabí. V takovém případě prý hrozí i určité nebezpečí, že by mohl zvon prasknout,“ upozornil starosta.

V současné době ale již nic takového nehrozí. Při opravě došlo k pootočení, novému ukotvení, nechybělo vyčištění a konzervace bezmála 200 let starého zvonu. Jak popsal František Beneš, který spolupracuje s městem v rámci technických prací a na obnově provozu zvonu se velkou měrou podílel, pohon zvonu byl již v dřívější době elektrifikován. „Zařízení bylo na principu teleskopu, jakési pumpy, což zvon poměrně dost mechanicky zatěžovalo,“ objasnil. Proto došlo rovněž k výměně pohonné jednotky. „Nové zařízení funguje na principu lineárního motoru a zvon daleko víc šetří při vyzvánění, tedy při výkyvu. A funguje spolehlivě,“ uzavřel František Beneš.

K nemalé radosti místních se veškeré práce podařilo ukončit před Vánocemi. Jako bonus pak radnice nainstalovala do věže zvonkohru, která v adventní době pravidelně hrála koledy. „Má to velmi příznivý ohlas,“ chválí si Petr Nekut a dodává, že přestože nejde o zařízení města, nikdo nechtěl, aby zvon přestal zvonit. „Zvonění k městu patří,“ dodal. S tím souhlasí i místní Zdeňka Bzonková, i když, jak sama říká, bimbání zvonu vnímá spíš v létě. „Ale přes zimu je zase příjemným zpestřením zvonkohra. Je to milé,“ poznamenala.

Radost z toho, že se zvon opět rozezněl, má především duchovní správce řečické farnosti páter R. D. Mgr. Jan Skibiński. „Mám velkou radost, že se z kostelní věže opět ozývá zvon,“ sdělil a dodal, že farní kostel je zasvěcen svatému Janu Křtiteli. „Tento patron, který byl hlasem volajícím na poušti, připravil příchod Spasitele světa – Ježíše Krista. Podobnou funkci dnes plní i zrekonstruovaný zvon. Jeho zvuk vybízí k zastavení během dne a zdůrazňuje slavnostní charakter událostí. Pozvedá duši k nebi a vybízí k rozjímání o věčnosti,“ rozvedl.

Zvon zaznívá z věže kostela Narození sv. Jana Křtitele dvakrát denně, v poledne a v šest hodin. V minulosti jej sice do chodu uváděl zvoník, nicméně v současné době již řídí odbíjení automatické zařízení. V naprosté přesnosti udržuje hodiny přijímač signálu z Frankfurtu. Zvonkohra i odbíjení zvonu jsou podle síly a směru větru slyšet až do okrajových částí města. Po vánočních svátcích mohou obyvatelé i návštěvníci Kardašovy Řečice slyšet místo koled skladby Na řečickým rynku a Čas radosti.