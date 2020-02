„Výsledek je takový, jaký jsem v podstatě předvídal. Jsme mírně v plusu, jedná se zhruba o tři a půl milionu korun. Nejsou to sice zázračné peníze, nicméně jsem rád, že se nepotvrdily žádné katastrofické scénáře. Rozpočet města byl nastavený úměrně, rozumně a vyplýval ze zkušeností,“ uvedl starosta Stanislav Mrvka.

Nedá se však přesně říct, na čem se ušetřilo a na čem ne, protože každá stavba je jiná a změny se na nich projeví téměř vždy. „Největší investicí byla kanalizace v Děbolíně a hvězdárna s planetáriem. U hvězdárny se podařilo vysoutěžit velmi slušnou cenu a část prostředků se ještě využila na nákup vybavení,“ dodal starosta.

Co se týká kanalizace v Děbolíně, tady se zase povedlo v loňském roce vyfakturovat více činností, než se původně plánovalo.

„Z mého pohledu to ale není úplně podstatné. Podstatné je vždy celkové číslo, které hovoří o tom, jak se s rozpočtem v průběhu roku pracovalo, jak byl regulovaný, upravovaný a doplňovaný,“ zmínil starosta.

Několik investičních akcí také přechází do roku letošního. „Je to oprava 1. základní školy, která se nepovedla dodělat, ale kterou už máme naštěstí vysoutěženou, a jsou tam i některé komunikace, které jsme převedli až na letošek. Jsou to všechno věci, jež běžný život přináší. Někdy se nepodaří vysoutěžit zhotovitele, někdy narazíme na cenu, která je neakceptovatelná, nebo se objeví neočekávané majetkoprávní vztahy. Musíme být tedy neustále ve střehu a koordinovat to,“ dodal starosta.

Město také v loňském roce dosáhlo vyšších příjmů, zejména daňových.Příjmy příjmy byly proti upravenému rozpočtu vyšší o 18 946 580 korun, skutečné výdaje byly proti upravenému rozpočtu nižší o 64 406 730 korun. Konečný přebytek roku 2019 činí 3 488 360 korun.