Přestože si na zahájení hlavní sezony budou muset návštěvníci ještě nějaký čas počkat, přípravné, restaurátorské a stavební práce na jihočeských památkách ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) pokračují. Interiéry hradu Rožmberk i zámku v Jindřichově Hradci zkrášlí původní výmalba, na hradě Landštejn restaurátoři konzervují omítky v románské kapli i torza sgrafit. Na zámku Hluboká připravují Valdštejnské apartmá, na zámku Dačice část bytu posledního majitele z rodu Dalbergů. Do nových pokojů v podkroví se podívají i návštěvníci Červené Lhoty, v klášteře Zlatá Koruna se prohlídková trasu rozšíří o historické toalety. V třeboňském parku se již rýsují okraje nových cest, pokračuje i obnova budovy Mincovny na druhém nádvoří zámku Český Krumlov. Pro zámek Vimperk se staví repliky renesančních kachlových kamen a restaurují se vzácné tapiserie, finišuje i příprava expozice věže Jakobínka. Kromě prací na interiérech a exteriérech správy objektů nezapomínají ani na pomoc spoluobčanům a šijí roušky.

„Obnova památek, která je spolufinancována z evropských dotací, pokračuje bez omezení. Museli jsme však zrušit veškeré kulturní akce spadající do první poloviny dubna. To, že se nespustí hlavní sezona, je potíž. Snažíme se tohoto času využít, ale prioritou pro nás zůstává otevření památek hned, jak to vnější podmínky dovolí,“ uvedl ředitel územní památkové právy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Zámek Červená Lhota

Až se brána červenolhotského zámku opět otevře, návštěvníci si budou moci nově prohlédnout mládenecký pokoj prince Luise. "Na podkladě inventářů získaných loňského roku od Luisova syna, prince Nikolause Schönburg- Hartensteina, byla provedena instalace dalšího podkrovního pokoje. Návštěvníci tedy budou mít možnost navštívit místa, která nebyla dosud veřejnosti nikdy zpřístupněna", řekl kastelán Tomáš Horyna.

Expozici zámeckého sklepení obohatí nový model, který přiblíží barokní podobu Červené Lhoty. "Dlouhodobě probíhající restaurování stropu jídelny, který je pozůstatkem nejkrásnějšího barokního interiéru zámku, otevřelo před několika lety téma Červené Lhoty v době barokní. Výsledkem tohoto stavebně historického výzkumu bude prezentace nového modelu zámku v hypotetické barokní podobě", doplnil kastelán Horyna. Model bude k vidění od srpna. V plánu je i obnova provozu půjčovny lodiček. "Dokončené odbahnění vrátilo zámeckému rybníku jeho původní rozměr, jaký míval v dřívějších šlechtických dobách. Návštěvníci se tedy vůbec poprvé dostanou na pramičkách do míst v ústí rybníka, kam neměli nikdy možnost se podívat", upřesnil kastelán Horyna.

Zámek Český Krumlov

V přípravě rozlehlého areálu na sezonu pokračují i v Českém Krumlově. "Dříve jsme museli kvůli vysoké návštěvnosti organizovat všechny práce tak, aby neomezovaly turisty, teď tu čilý pracovní ruch probíhá po celý den a pouštíme se do prací, do nichž bychom se normálně nepustili", informoval kastelán Pavel Slavko. Kromě běžné údržby se pracovníci zámku věnují ošetřování podlah, dřevěných konstrukcí věže, zahradníci pak výsadbě, odstraňování zimního bednění ze soch, kašen a fontán, ošetřování dřevěných laviček a košů.

Velkou stavební obnovou prochází budova Mincovny na II. zámeckém nádvoří. Postupně tu jsou rozebírány a ošetřovány podlahy, stejně tak budou restaurovány původní omítky se šablonovou výmalbou. Nad centrálními pokladnami bývalého správního sídla Schwarzenbergů i zámecké gardy pak do konce příštího roku vzniknou nové výstavní prostory. Poprvé se veřejnosti představí s otevřením velké výstavy věnované šlechtickým slavnostem a zábavám, kterými bude v roce 2022 pokračovat projekt NPÚ Po stopách šlechtických rodů.

Zámek Dačice

Na zahájení sezony jsou připraveni na zámku v Dačicích. Místo sálů v přízemí, v nichž bude po celý rok 2020 probíhat náročná obnova podlah, návštěvníci zamíří do dosud nepřístupných prostor v západním křídle. Zde se nacházel byt posledního majitele zámku z rodu Dalbergů Johanna (1909–1940), od jehož úmrtí letos uplyne osmdesát let. Pozornost zaslouží prostorná funkcionalistická koupelna z 30. let minulého století v tmavě modrých barvách, kde nechybí sprchový kout s masážními tryskami. „Pro návštěvníky jsme také připravili komentované procházky zámeckým parkem 23. a 24. května u příležitosti Evropského dne parků, které se zaměří na výklad o jeho založení, vzorech, historické podobě i budoucím rozvoji“, nastínila kastelánka Kristýna Dvořáková.

Zámek Hluboká

Pro správu zámku Hluboká je v těchto dnech klíčová údržba rozlehlého parku a zahrad, na níž se podílejí rovněž průvodci. "Zimní úklid máme za sebou a zámek je připravený kdykoliv otevřít. Věnujeme se úklidu prostor, na které během hektických nekonečných sezon nezbývá tolik času. Pokračujeme v průzkumu a obnově podzemních systémů, které jsou klíčové pro dobrou kondici zámecké budovy a jejího okolí. Připravujeme podklady pro zásadní opravu historické vltavské vodárny a doufáme, že se nám podaří navzdory všem těžkostem s opravou začít ještě letos. Aktualizujeme průvodcovské texty a po mnoha letech nahráváme nová audia pro zahraniční návštěvníky", popsal kastelán Martin Slaba. Podle plánu pokračuje restaurování mobiliáře, který návštěvníci uvidí v nově zpřístupněném Valdštejnském apartmá ve druhém patře.

Zámek Jindřichův Hradec

Velké změny se chystají na základním prohlídkovém okruhu na zámku v Jindřichově Hradci. Několika pokojům v Adamově stavení se bude navracet jejich původní podoba z konce 19. století. Restaurátoři tu proto pilně pracují na obnově původní výmalby. „Připravujeme obnovu čtyř místností. Byly to hostinské pokoje z 20. století a my se vracíme do 19. století. Jeden se promění v ložnici hraběnky Terezy Černínové a druhý v její předpokoj, další bude věnovaný Janu Rudolfu Černínovi a poslední bude klasický hostinský,“ předestřel jindřichohradecký kastelán Jan Mikeš. Nově vybavené prostory chtějí otevřít od června.

Zámek Kratochvíle

Větší stavební investice neměla správa zámku Kratochvíle letos v plánu. V závěru roku 2019 bylo totiž dokončeno restaurování interiéru kaple Narození Panny Marie, které si vyžádalo částku 530 643,- Kč. Celkové náklady na údržbu tak činily 1 350 000,- vč. DPH. Na začátek sezony však byly přichystány rozmanité akce, které musely být zrušeny, jako například Velikonoční hra v zámecké zahradě. Kastelán Vojtěch Troup věří, že o tradiční výstavu květinových instalací v renesančních interiérech návštěvníci nepřijdou. Letošním tématem aranží se stane "Neděle". Interiéry vily kromě květin zkrášlí i umělecká díla sochaře Jiřího Kobra.

Hrad Landštejn

Pracovníci hradu Landštejn v čele s paní kastelánkou Eliškou Niederovou v těchto dnech pokračují v generálním úklidu. Zametají všechny cesty, hrabou trávu i nádvoří, upravují záhonky za vstupní bránou i prostor u parkoviště. Bude se malovat archeologická expozice, vymalovány jsou již všechny vnitřní prostory bytu i kanceláře správy hradu. V letošním roce bude pokračovat konzervace omítek na vnějších stěnách hradu i restaurování sgrafit. "S konzervací sgrafit na hradním nádvoří jsme začali v září roku 2019. Jedná se o poslední plochu s původní renesanční sgrafitovou výzdobou z 16. století uvnitř areálu přístupného návštěvníkům. V kapli se snažíme zachovat zbytky románské omítky a historických podlah. Probíhá jejich odsolování a stabilizace", upřesnila kastelánka Eliška Niederová. Práce budou dokončeny v srpnu 2021.

Hrad Nové Hrady

Práce se nezastavily ani při opravě hradebního zdiva příkopu v Nových Hradech. "Akce měla skončit již loni, ovšem těsně před koncem jsme učinili nálezy v oblasti pod parkánem, kde jsme zastihli patrně středověké zbytky hradebního zdiva, o kterých nikdo nevěděl", vysvětlil kastelán Jan Smolík. Hotovo bude na konci října. Celkové náklady na stavbu, při které mimo jiné bylo ručně přezděno téměř 630 krychlových kamenného zdiva, budou 22 mil. Kč.

Hrad Rožmberk

Na hradě Rožmberk probíhá velký úklid po restaurátorech. Díky jejich zásahu získala hlavní schodišťová hala svoji původní barevnost z poloviny 19. století. Intenzivně se dokončují i terénní úpravy kolem věže Jakobínka. "Frézují se pařezy, naváží se zemina, která se osívá travou, dláždí se cesta ke vchodu Jakobínky", vyjmenovala kastelánka Andrea Čekanová.

Správa hradu chystá i výstavu ke čtyřsetletému výročí, kdy rod Buquoyů získal Rožmberk. "Ve spolupráci s naším bývalým průvodcem Martinem Kolovským, současným diplomantem pana profesora Girsy na fakultě architektury ČVUT v Praze, připravujeme výstavu, která představí stavebně-historický vývoj hradu. Vycházet budeme z jeho diplomové práce, která se věnuje zejména Hornímu zámku", přiblížila kastelánka Čekanová. Proměny hradního areálu představí také dosud nezveřejněné fotografie ze zdejších sbírek. V kontrastu k nim budou fotografie současného stavu. Výstavu doplní model glorietu, který podle fotografií a archivních materiálů vyrobil Martin Kolovský. "Gloriet stál v zahradě Horního zámku ještě v sedmdesátých letech 20. století. Jeho věrný model uvidíte na výstavě, kterou bychom chtěli otevřít v létě", prozradila kastelánka Čekanová.

Zámek Třeboň

Velký jarní úklid má za sebou i zámek v Třeboni. Jenom samotné leštění a voskování podlah v někdejších schwarzenberských apartmánech zabralo tři dny. Uklízelo se i na rozlehlých půdách, které by správa zámku chtěla návštěvníkům představit v rámci pondělních kastelánských prohlídek. Navzdory nepříznivé epidemické situaci pokračuje kompletní obnova zámeckého parku. V těchto dnech tam řemeslníci vyzdívají kamenné okraje cest. Novinkou budou také nové záhony s obměněnou výsadbou či dřevěné, bíle natřené, lavičky, které budou umístěny na nová místa, z nichž se návštěvníkům naskytnou dosud neznámé průhledy na areál parku i dominantní stavby. "Řadu dalších proměn pro návštěvníky ještě chystáme, avšak rozsah plánů je závislý na příjmech z prohlídek, které jsou prozatím pozastavené", konstatoval kastelán Vít Pávek.

Zámek Vimperk

Práce pokračují i při rozsáhlé obnově na zámku ve Vimperku. Pro renesanční interiéry budoucí prohlídkové trasy se v kamnářské dílně pana Címla vyrábějí repliky kachlů pro dvoje kachlová kamna. "Pro první z nich byl jako předloha použitý základní řádkový kachel, který se našel přímo na zámku. Pro tvar budoucí římsy jsme si zajeli na zámek Český Krumlov", upřesnil kastelán Vojtěch Brož. Kromě kachlových kamen vyzdobí prohlídkovou trasu zámeckými interiéry i tři vzácné tapiserie ze 17. století, které se momentálně restaurují v Ateliérech tapiserií v Jindřichově Hradci. "V jindřichohradeckých gobelínových dílnách opravují restaurátorky celkem tři tapiserie, které byly dosud ukryté v zámeckých depozitářích. Jedna pochází ze zámku v Náměšti nad Oslavou. Představuje hrdinné skutky Alexandra Velikého a byla utkána v první čtvrtině 17. století. Další dva kusy, datované do poloviny 17. století, jsou ze sbírek zámku Hluboká. Jedna z tapiserií zachycuje tehdy velmi oblíbený motiv idylické krajiny, druhá vypráví epizodu z biblického příběhu o Juditě a vznikla v Bruselu v jedné z nejprestižnějších tkalcovských dílen své doby", doplnila kurátorka sbírek NPÚ Kateřina Cichrová.

Klášter Zlatá Koruna

Navzdory nastalé situaci probíhají a zintenzivňují se přípravy revitalizace obou prohlídkových tras kláštera Zlatá koruna. Hlavní prohlídkový okruh se více zaměří na řádový život cisterciáků. Plastičtější obraz o tom, jak probíhal každodenní život ve zdejším klášteře, získají návštěvníci i díky rozšíření prohlídkové trasy o nové prostory historických mnišských latrín. V roce 2020 bude naposledy zpřístupněna literární expozice "Místa setkávání". V prvním patře velkého konventu bude místo ní prezentována tzv. Zlatokorunská škola. "Podaří se nám tak zcelit dochovaný unikátní soubor didaktických obrazů z 18. století, které jsou v současné době rozptýleny na hlavní prohlídkové trase a zaslouží si, aby jim byla věnována samostatná expozice", uvedla kastelánka Lenka Tondlová.

Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov čeká nezbytná obnova střechy nad budovou správy objektu. Ostatní investice jsou závislé na průběhu letošní návštěvnické sezony.

"Kolegové z jednotlivých správ hradů, zámků a klášterů se snaží svěřené památky udržovat ve vzorném pořádku a naplňovat tak základní premisu památkové péče o zachování kulturního dědictví dalším generacím. Usilují o to, aby byl pobyt pro návštěvníky co nejpříjemnější, až se brány památek opět otevřou. Kromě toho nezapomínají ani na pomoc ostatním spoluobčanům a šijí ochranné roušky," dodává při výčtu současných aktivit NPÚ v regionu Markéta Slabová, pracovnice pro vztah s veřejností.