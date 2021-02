Ke covidovému stanovišti u budějovické nemocnice přicházeli postupně v neděli pendleři, kteří cestují za prací do Rakouska. Platí pro ně totiž nová povinnost od středy 10. února. Musí se nově elektronicky registrovat a předkládat na hranicích negativní antigenní nebo PCR test, který nebude starší než 72 hodin.

Ze Slavče na Krumlovsku jezdí do rakouského Freistadtu za prací Štefan Morong. Živí se za hranicemi jako truhlář. „Jednou týdně teď musím jezdit ze Slavče do Budějovic, nebo bych musel do Krumlova na testy, blíž nic nemám,“ řekl v neděli ráno pendler, který čekal u nemocnice na antigenní test. „Dosud stačilo předložit potvrzení od zaměstnavatele, že jsme v Rakousku zaměstnaní. Přejížděli jsme bez testu. Vím, že ve Freistadtu jsou dvě místa, kde se nechá testovat, ale na jednom se platí asi deset euro a na to druhé jsem se ještě neinformoval,“ zmínil truhlář, který se u sousedů domluví bez problémů německy.

PŘIPRAVUJE AUTA

Každý den dojíždí za prací také Tomáš Vokatý do rakouského Freistadtu. Nové podmínky z rakouské strany pro něho znamenají dojet si jednou týdně na test do Budějovic. Doposud nezaznamenal žádné fronty u hranic. „Pokud se tam budu moci nechat otestovat v rámci nějakého rozumného času, tak proč ne. Všechny informace k novým podmínkám hledám na internetu,“ řekl muž z Budějovic, který pracuje u sousedů jako přípravář aut.

Do rakouského Lince jezdí z Budějovic pendler, který se živí jako svářeč. Včera přišel k nemocnici na antigenní test. „Jezdím jednou týdně tam a jednou týdně zpět, předtím stačilo mít potvrzení ze zaměstnání a teď se musím nechat jednou týdně testovat. Chci se nechat spíše testovat po cestě, když to půjde a nebudou fronty,“ zamýšlel se nad možností Pavel Němec, který dojíždí za prací za hranice šest let. „Teď jsem dostal do ruky negativní test a mohu vycestovat,“ ukázal nedělní výsledek.

CESTUJÍ DO NĚMECKA

Sto třicet kilometrů to má do zaměstnání Pavel z Krumlova. „Problém je, že když si tady chcete zabukovat termín, je to během hodiny zabrané. Měl jsem štěstí, až když někdo vypadl. Jezdím do Pasova, domů zpět ve čtvrtek. Podle předpisů stačí doložit negativní test jednou týdně. Když dojíždíte, tak každých 48 hodin,“ řekl.

A právě každé dva dny musí dokládat negativní test Libor Žák, který pracuje v automobilovém průmyslu u německého Pasova. „Sem chodím na test v neděli, jinak se nechávám testovat na hranicích. Pracuji tam pět let kvůli lepší finanční perspektivě,“ zdůvodnil Budějovičák Libor. V koloně se minulý týden zdržel. „Čekali jsme na hranicích dvě a půl hodiny, Němci kontrolují testy nebo auta odbočující na testování,“ dodal muž.