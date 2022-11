Zdroj: Daniela Loudová

Nával lidí byl velký, přijíždějící auta stála v několikasetmetrové koloně, jelikož kapacita parkoviště nestačila a auta zajížděla, kam to šlo. I přes zákaz jich desítky zajely na louku, protože místo nikde nebylo. Vozy lemovaly i silnici. "Je to neskutečný masakr, tohle snad ani není možný. To jsem nečekal ani náhodou, parkoval jsem půl hodiny. To se snad půl republiky vydalo sem nebo nevím," řekl Radek Malát, který tráví prodloužený víkend na Šumavě.

Cesta ke Kašperku připomínala spíše pražskou frekventovanou ulici, než cestu k hradu. V davech šly stovky lidí a nápor neustával i když už okolí zahalila tma, i tak stále u stanovišť stály fronty. "Když jsme se o akci dozvěděli, tak nám to přišlo zajímavé, tak jsme přijeli. Má to své kouzlo, je to něco jiného, než třeba noční prohlídky. Ale ty davy, to je opravdu mazec. To tady určitě ještě nezažili," okomentovala Lucie Rubešová.