V loňském roce uhradilo v Jindřichově Hradci přes 17 tisíc obyvatel za pravidelné vyvážení svého domovního odpadu zhruba 10,6 milionu korun. Více než 1600 osob – včetně odstěhovaných, přistěhovaných a čerstvě narozených – tento poplatek za rok 2018 dosud neuhradilo.

Za letošek vybral hradecký úřad již 6,8 milionu korun od 11 tisíc osob. Zbývajících sedm tisíc lidí má možnost zaplatit za svoz odpadu až do konce měsíce. Jak uvedla vedoucí oddělení místních poplatků Gabriela Dvořáková, zasílá finanční odbor dlužníkům po splatnosti složenku.

„Těm, kteří svůj poplatek ani přes tuto výzvu neuhradí, vyměří úřad dlužnou částku včetně navýšení,“ sdělila pracovnice městského úřadu.

Kolik a do kdy mají lidé zaplatit:

Jindřichův Hradec: 500 korun se splatností do 31.května

Třeboň: občané s trvalým pobytem zdarma

Dačice: 600 korun se splatností do 30. dubna

Obyvatelé Třeboně s trvalým pobytem mají pro letošek nově vyvážení odpadků zdarma. „Úhrada nákladů ve výši 500 korun za svoz komunálního odpadu se týká pouze vlastníků nemovitostí, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu,“ oznámila referentka správy daní a poplatků v Třeboni Sylvie Kuklová. Vloni tu za svoz zaplatilo téměř šest tisíc lidí přes čtyři miliony korun. Necelé čtyři stovky Třeboňáků zůstaly dlužny.

Počet poplatníků za svoz komunálního odpadu v Dačicích se pohybuje kolem 7,5 tisíce osob. Z toho jich 145 za loňský rok nezaplatilo. Podle slov referentky místního odboru živnostenského úřadu Jany Klimešové je neplatičům, kteří nerespektují ani upozornění na dlužnou částku, navýšen běžný poplatek o 50 procent. Dosud městský úřad za letošek vybral od obyvatel částku 3,8 milionu korun. Splatnost za svoz odpadu do konce dubna propáslo 725 obyvatel. V Dačicích také došlo oproti loňskému roku k mírnému navýšení z 590 na rovných 600 korun.