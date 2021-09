Stavby, které usilovaly o titul v soutěži Presta Jižní Čechy 2018–2020, představí putovní výstava.

Hvězdárna a planetárium v J. Hradci. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Do jindřichohradeckého domu Střelnice zavítá expozice od pondělí 27. září až do 4. října. Město v soutěži dosáhlo čestného uznání v kategorii Občanské stavby – rekonstrukce, a to za unikátní úpravu hvězdárny prof. Františka Nušla a přístavbu planetária. Expozici si prohlédnete 27. 9. až 2. 10. a 4. 10. v době od 17 do 22 hodin a 3. 10. v době od 14.30 do 22 hodin.