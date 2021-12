Vánoční kapři už se z rybníků přestěhovali na sádky a mnozí už dokonce vyrazili za české hranice. Muži Petrova cechu znají i ceny, za něž se bude na sádkách před svátky prodávat.

Například ve společnosti Blatenská ryba ale museli podle obchodního náměstka Václava Miloty přidat výlovy navíc z rybníků, kde se sítě měly zatahovat až na jaře. Důvodem byl menší počet kusů i menší váha ryb z předem plánovaných výlovů. "Ryb pro vnitřní trh bude dostatek," zdůraznil však Václav Milota s tím, že budou lovit až do konce týdne.

I Písek a Strakonice

Kvůli vyšším nákladům rybáři na jihu Čech zvýšili ceny. Blatenští o osm až devět korun. Takže na sádkách v Blatné vyjde kapr na 89 korun za kilogram (I. třída do 2,5 kg váhy) a na 98 korun za kilogram (nad 2,5 kg váhy). Stejná cena má být i na prodejních místech firmy v Písku a Strakonicích. "Předpokládám že už zdražovat nebudeme," uvedl Václav Milota dodal, že rozšířený vánoční prodej na sádkách v Blatné začne v pondělí před Štědrým dnem a otevřeno tam bude ještě na Štědrý den dopoledne.

Například Rybářství Hluboká cz získalo z Bezdrevu 300 tun tržního kapra. "Slovili jsme, co jsme přepokládali po letních odlovech," řekl k celkové bilanci výlovů ředitel Rybářství Hluboká cz Vladimír Kaiser. Doplnil, že se sice letos nekonaly žádné rekordy, ale se standardním výsledkem jsou spokojeni. Z Hluboké směřuje 60% ryb na export, 40% na tuzemsko.

Do ciziny lysec

"Exporty už běží od začátku října," zmínil Vladimír Kaiser s tím, že 90% vývozu představuje kapr lysec, a to už od váhy 1,5 kilogramu. U šupinatého kapra se pak i zahraniční zákazníci přibližují českým zvyklostem a chtějí rybu nad 2,2 kilogramu. Ceny už Hlubočtí upravili v létě. Ryba I. třídy stojí v prodejně na sádkách 85 korun za kilogram a výběr (nad váhu 2,5 kilogramu) pak 95 korun za kilogram.

Také třeboňští rybáři zvýšili ceny. Podle předsedy představenstva Rybářství Třeboň Josefa Malechy je to kvůli vyšším nákladům, hlavně pokud se týká krmení. V prodejně na třeboňských sádkách nyní za kapra zaplatí zákazníci 98 korun za kilogram. Cena je sloučena pro I. třídu i výběr, takže platí pro šupináče o váze 1,8 kilogramu a výš. Otevřeno je v pracovní dny od 9 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. Koupit se dále dají třeba štika, amur nebo candát, z kapra nabízejí například i filety. Někteří zákazníci už nakupují i na Vánoce. Rybu dají do mrazáku, aby se vyhnuli frontám před Štědrým dnem.

Letošní rok byl podle Josefa Malechy jako na houpačce. Střídalo se studené a teplé počasí. "Přírůstek je spíše podprůměrný," konstatoval Josef Malecha za největší tuzemskou firmu v oboru.

Deset korun

Cenu o deset korun vyšší oproti loňsku budou mít za kilo vánočního kapra na sádkách ve Štiptoni, které patří pod Rybářství Nové Hrady. Kategorie vánoční kapr začíná na váze 2,2 kilogramu, kilogram stojí 85 korun a platí to i pro amura. Firma bude zvyšovat cenu po několika letech. "Neúměrně vzrostly náklady na krmení," poukázal už dříve pro Deník na téměř třetinové zdražení jednoho ze vstupů ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař a připojil, že se zvedly také ceny energií nebo nafta. "Tři roky jsme nezdražovali," připomněl Lubomír Zvonař.

Od 18. prosince začne na sádkách ve Štiptoni vánoční prodej. Rok hodnotí novohradský rybář jako průměrný. "Jaro bylo studené, září dobré, něco se dohnalo. Celkově je rok drobet slabší," uvedl Lubomír Zvonař.