Od úterý 1. srpna je kvůli rekonstrukci uzavřena hlavní trasa z Dačic na Slavonice. Jedná se o úsek od křižovatky v Liščích horách ve směru na Slavonice.

Pro řidiče jsou nyní objízdné trasy na Staré Hobzí a Dolní Němčice. Uzavírka je naplánovaná do 30. listopadu.

Rekonstrukce se týká téměř desetikilometrového úseku silnice mezi Dačicemi a Slavonicemi. Stavba je rozdělena do etap podle objízdných tras a různých druhů stavebních prací. Ještě v letošním roce má být dokončena etapa zahrnující rekonstrukci od křižovatky v „Liščích horách“ ke křižovatce v obci Peč. Právě zmíněná křižovatka v Liščích horách dozná podstatných změn. Přibude ostrůvek a odbočovací pruh směrem od Dačic. První etapa by měla být hotová do konce listopadu. Zbývající úsek se dočká úpravy v následující stavební sezoně. Kompletně hotovo má být do září 2024.

Slavnostního poklepání na základní kámen se zúčastnil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba společně se starosty dotčených obcí. Silnice je podle mluvčího kraje Davida Hocke dlouhodobě v havarijním stavu. "Během dvou stavebních sezon silnice dostane jednotnou šířku, dojde k odstranění nejvýznamnějších dopravních závad, bude upravena nebezpečná křižovatka v Liščích horách a bude také opraven most v Dolním Bolíkově. Zhotovitelem stavby je společnost "Dačice - Slavonice" s vedoucím společníkem MI Roads," zmínil.

„Zahajujeme stavbu, na kterou se hrozně dlouho čekalo. Všichni si pamatujeme roky diskusí a petic o tom, jak je tahle silnice nebezpečná. Bohužel, taky na ní vyhaslo několik lidských životů. My jsme se dlouhodobě snažili to vyřešit. Myslím, že to ukazuje nutnost spolupráce samospráv. Majetková vypořádání vždycky prodlužují celou přípravu a tady kolegové a místostarosta Dačic na tom odpracovali velký kus práce. Ukazuje se, že když se do toho my, jako politici, zapojíme a snažíme se úředníkům s těmi jednáními pomoct, tak se celý proces přípravy zrychluje. Tahle stavba mi dělá o to větší radost, protože jsem tady před třemi lety stál a říkal jsem, že bude naší prioritou tuhle stavbu zahájit, a ještě v našem volebním období dokončit. A ono to vypadá, že se to povede. Já mám prostě rád, když se sliby plní. Děkuji všem, kteří se na její přípravě podíleli,“ řekl při slavnostním zahájení stavby hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 9,76 km. Stavba je rozdělena na etapy podle objízdných tras a druhů stavebních prací. V prvním úseku, který bude proveden ještě v letošním roce, tedy od křižovatky v Liščích horách ke křižovatce v obci Peč, se bude jednat o odfrézování, provedení recyklace za studena a položení nových vrstev vozovky. Důležitá je úprava stávající stykové křižovatky na trase Dačice - Hostkovice. Odstraní se její současné nedostatky a bude doplněn levý odbočovací pruh ve směru od Dačic. Na křižovatce přibude i ostrůvek, který umožní řidičům lepší výhled. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Stavba by měla být dokončena nejpozději do konce listopadu tohoto roku. Zbylý úsek, včetně opravy mostu v Dolním Bolíkově, bude realizován ve stavební sezóně 2024.

Kvůli stavbě jsou v letošním roce pro vozidla do 7,5 tuny navrženy dvě varianty objízdných tras: jedna bude vedena přes Český Rudolec, Slavonice, Staré Hobzí a Dačice, druhá přes Kunžak, Strmilov, Studenou a Dačice. Pro vozidla nad 7,5 tuny je navržena trasa přes Studenou, Telč a Dačice.

Náklady na rekonstrukci silnice II/406 Dačice – Slavonice jsou 193 mil. Kč s DPH a jsou financovány z rozpočtu Jihočeského kraje. Náklady na úpravu křižovatky jsou 17,5 mil. Kč, kdy bude většina nákladů hrazena z finančního příspěvku SFDI.

Hlavní tah z Třeboně na Hradec přetne úplná uzavírka. Začne už o prázdninách

Tím ale dopravní komplikace na Jindřichohradecku neskončí. V pondělí 7. srpna začnou práce také na hlavním tahu z Hradce na Třeboň, a to v první etapě v úseku mezi Horním a Dolním Žďárem. Rekonstrukce potrvá tři měsíce. Zde budou řidiči osobáků jezdit přes Číměř. Objízdná trasa pro auta nad 7,5 tuny pak povede z Třeboně po silnici I/24 na dálnici D3 a Veselí nad Lužnicí a následně po silnici I/23 přes Kardašovu Řečici na Jindřichův Hradec.