Klientů třeboňských lázní přibývá a ubytovací kapacita areálu už je nedostatečná. „Klienti na léčivé rehabilitační péči v zimních měsících většinou nemohou docházet z penzionů a tento problém bychom přístavbou chtěli vyřešit. Kapacita, která by měla přibýt, zabezpečí další služby například pro klienty po operacích a ti budou moci přecházet v teple a suchou nohou,“ zdůvodnil jednatel Slatinných lázní Třeboň Vilém Kahoun.

Nově vznikající pokoje v lázeňském areálu budou vyhovovat spíše náročnější klientele. „Chceme tyto pokoje vybavovat do kategorie tři hvězdičky plus, protože naše lázeňská klientela je stále náročnější a v dohlednu by se ubytování mohlo překvalifikovat i na čtyři hvězdičky,“ upřesnil Vilém Kahoun.

Plány na přístavbu nových ubytovacích kapacit ale provázely komplikace. Během prvního kola výběrového řízení na zhotovitele totiž nepřišla žádná nabídka. „Jen za leden stoupla inflace ve stavebnictví asi o sedm procent. Vypsali jsme proto nové výběrové řízení, kde jsme cenu navýšili na 145 milionů korun,“ doplnil starosta Třeboně Jan Váňa s tím, že pokud by se ani napodruhé nikdo nepřihlásil, město by celý projekt odložilo na neurčito.

Nová přístavba včetně vybavení vyjde přibližně na 180 milionů a o její realizaci se postará společnost Metrostav DIZ.

Klienti lázní by stavebním ruchem měli být omezeni minimálně. „Máme připravena taková opatření, aby stavba probíhala během dne. Samozřejmě ale budeme muset poskytovat také některé slevové programy, protože ten hluk z dopravních prostředků a vrtných souprav bezesporu nastane,“ poznamenal Vilém Kahoun.

Nové ubytovací kapacity v Lázních Aurora se otevřou začátkem dubna příštího roku, první klienti by se pak do pokojů mohli nastěhovat o měsíc později.