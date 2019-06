Jindřichohradecko - I přes veškerá preventivní opatření pořádkové a dopravní policie dochází v letních měsících častěji k dopravním nehodám, bohužel, mnohdy i tragickým. Bývá tomu tak zvláště v době letních prázdnin, tedy v době dovolených. Za nehodou často stojí nepřiměřená rychlost jízdy, ale v letních horkých dnech i únava a následný mikrospánek.

Policisté doporučují řidičům, aby nepodceňovali únavu, raději zastavili a odpočinuli si, pravidelně doplňovali tekutiny. Dle odborníků mnohdy zvyšuje unavený řidič nejen rychlost jízdy, ale také agresivitu. Řidiči by měli stále myslet na dodržování zákona, a to především dodržovat povolenou rychlost, být za jízdy připoutáni bezpečnostními pásy včetně osádky ve vozidle. Rovněž je velmi důležité mít v pořádku technický stav svého vozidla. Pamatovat také na to, kdy usednou za volant. Nutností je vyvarovat se požívání alkoholu před jízdou. Někteří řidiči totiž stále riskují jízdu pod vlivem alkoholu a mnohdy riskují také alkohol „ zbytkový“.