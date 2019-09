Během letních prázdnin dostala Pravdova ulice nový kabát. Její přestavba se týkala především rekonstrukce silnice, chodníků a stávajících autobusových zastávek, a to tak, aby se z místa mohl stát komfortnější přestupní terminál pro pasažéry městských autobusů i MHD.

Podle radního Bohumila Komínka řešilo město zřízení nových toalet na tomto místě. Celkové náklady na jejich instalaci nakonec činí bezmála dva miliony korun. „Toalety by měly začít fungovat nejpozději do konce měsíce září. Dodavatel by je měl instalovat už v tomto týdnu,“ uvedl Bohumil Komínek.

Zastupitelé už před letními prázdninami schválili zařazení této investiční akce do letošního rozpočtu, a to s financováním ve výši 1,6 milionu korun. „Zbylých zhruba čtyři sta tisíc je kompenzováno úsporami na obnově nátěrů na rozhledně na Rýdově kopci,“ dodal radní.

Náklady na toalety

Celková cena: 1,96 milionu

Z toho:

WC modul: 1,57 milionu korun

Terénní úpravy, základy a přípojky: 356 tisíc korun

Potrubí: 20 tisíc korun

Projekt: 18 tisíc korun