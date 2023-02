Orel mořský uvízl ve skruži na poli na několik dní. Objevil ho jeden ze zemědělců při noční orbě, když čekal na traktor a náhodou do skruže nahlédl. „Zřejmě tam bylo nějaké uhynulé zvíře, za kterým orel vletěl. Ven už se ale nedostal, protože nemohl roztáhnout křídla. Jak se snažil vyškrábat ven, zničil si drápy až na lůžko a sedřel si klouby na křídlech. Navíc byl podchlazený a vyhublý," popsal Jan Nový, který se pro velkého orla sám spouštěl s baterkou do skruže. Dravec se stále léčí a zatím není připravený na návrat do volné přírody.

Záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Třeboni loni přijala do své péče celkem 531 zvířat. To je asi o stovku víc, než o rok dříve. „Rovných 400 příjmů byli ptáci, zbytek savci a jeden plaz. Z celkového počtu bylo 215 mláďat v různém stavu, většinou šlo o ptáky, kteří například popadali z hnízd, měli jsme také 24 veverek, což je hodně. Tam je to často proto, že lidé pokácí stromy, kde jsou hnízda," doplnil Jan Nový. V zařízení se loni ocitl také jeden páv, žluva nebo sluka, která je poměrně vzácná.

Problémem, na který zvířecí záchranáři často upozorňují, jsou lepové pasti na zahradách. „Ptáci na ně sedají, protože tam vidí přilepený hmyz. Loni jsme měli tři takové případy. Je velmi těžké lepidlo z peří dostat a často se stává, že opeřenci nepřežijí," poznamenal Jan Nový.

V těchto dnech zvířecím záchranářům začíná neoblíbené období, kdy jim lidé přinášejí z přírody zcela zbytečně malé zajíčky v domnění, že jsou opuštění. „Pokud si někdo není jistý, jestli je zvíře opuštěné a potřebuje pomoc, ať nám zavolá a my mu poradíme. Důležité je na zvíře nesahat, což platí hlavně v případě zajíčků nebo srnčat," upozornil Jan Nový.

Do záchranné stanice v Třeboni se může přijít podívat kdokoliv. Zařízení je otevřené i návštěvníkům z řad veřejnosti v zimním období denně od 10 do 16 hodin. Při troše štěstí tady uslyšíte mluvící krkavce a sojku, kteří zvládají pozdrav „ahoj". „Máme tu aktuálně ke čtyřicítce zvířat, která mohou návštěvníci vidět. Jsou to například vydra, liška, labutě, husa, puštík, výr nebo mluvící sojka a krkavci Peťa a Pepina," nalákal návštěvníky Jan Nový a zároveň pozval na výpravu za sovím houkáním. Koná se už tuto sobotu 18. února. Sraz je v 17 hodin u kiosku na parkovišti u Schwarzenberské hrobky v Třeboni.