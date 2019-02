České Budějovice – Žáci Základní školy Oskara Nedbala se na rok ponořili do minulosti. V archivech pátrali po informacích o české měšťanské a německé škole ve Čtyřech Dvorech.

Jejich výsledek můžete vidět na panelech putovní výstavy s názvem Školákem ve válečných letech, která se právě nachází na chodbě školy. Příští týden si výstavu půjčí Jihočeská univerzita.



Školákem ve válečných letech, tak zní název projektu Památník Terezín, do kterého se zapojilo 19 škol z celé České republiky. Z Jihočeského kraje se projektu zúčastnila jediná, Základní škola Oskara Nedbala ze Čtyř Dvorů. Šest žáků devátých tříd pracovalo pod vedením učitelky Dagmar Boudové celý školní rok. Sháněli dokumenty s informacemi o české a německé škole z dob protektorátu ve Čtyřech Dvorech, které se staly součástí Českých Budějovic až v roce 1952. Školáci tedy pátrali v obecní a školní kronice a díky archiváři Vlastimilu Koldovi se jim do ruky dostala i kronika německé školy. Přišli tak na informace, o kterých veřejnost neví. Po roční práci své výsledky vyneslo na světlo všech 19 škol. Putovní výstava naučných panelů bude v Českých Budějovicích dva týdny.



Šest žáků Jakub Zikmunda, Barbora Kočvarová, Anita Schneiderová, Marie Anna Dvořáková, Zuzana Vokálová a Michaela Lutterová se scházeli 2 hodiny týdně a rozdávali si úkoly. Z jejich práce vznikly deníky, které se natiskly na panely. Učitelka českého jazyka a dějepisu Dagmar Boudová vysvětluje: „Původně měla mít každá škola jen jeden panel. Nakonec ale v Terezíně odsouhlasili, že některé informace jsou až natolik zajímavé, že je vyškrtnout prostě nelze.“ Základní škola O. Nedbala má tak panely tři. Dva o české měšťance a jeden o německé škole. Trpěliví badatelé například zjistili, že učitel Bohumil Potůček z české měšťanské školy byl deportován do Terezína a nakonec zemřel v Osvětimi. To vše jen kvůli sokolskému letáku s protiněmeckým obsahem, který u něj našli. Zjistili také, že výuka dětí ve školách probíhala v duchu nacistické propagandy.



Úryvky z deníku Ze života české měšťanské školy ve Čtyřech dvorech:



Marie: Školní rok 1939-1940 je zahájen. Třídní učitel nám připomíná vážnost doby. Začala válka.

Bára: Máme nového učitele. Jmenuje se Bohumil Potůček, je aktivní sportovec, člen Sokola a krajský vedoucí Mládeže Národního souručenství.

Míša: 19. dubna je ve škole povinně uspořádaná oslava 51. narozenin Adolfa Hitlera. Posloucháme text zaslaný školským úřadem.

Jakub: Ke konci roku provádíme povinný sběr surovin, kterým máme pomáhat nacistickému válečnému hospodářství. Shromažďujeme 30 kg kovů a 20 kg papíru.

Marie: Je školní rok 1940-1941. Letos sbíráme mnoho léčivých bylin pro potřeby lékáren.

Zuzka: 1. května přelétávají nad naší obcí letadla, nejspíše britská, a shazují nějaké protiněmecké letáky. Žáci německé školy je musí pod vedením svého učitele posbírat.

Jakub: Náš pan učitel Potůček prý přinesl do školy sokolský leták s protiněmeckým obsahem.

Míša: O svatodušních svátcích jsou ze soboty na neděli po půlnoci zatčeni gestapem sokolové z naší obce. Je to hrozné. Je mezi nimi i Potůček. Nacisté ho odvážejí do věznice gestapa v Malé pevnosti Terezíně. Učitelé udělají finanční sbírku pro jeho manželku a syna. Vybírají 500 korun. Je školní rok 1941 – 1942. Náš pan učitel umírá v koncentračním táboře v Osvětimi 10. března 1942 ve věku 34 let.

Martin: 23. a 24. března 1945 jsou bombardovány České Budějovice americkým letectvem. Rodiče mě proto posílají na venkov. Ostatní děti jsou na tom podobně.

V roce 1942 je česká výuka zastavena a do budovy se stěhuje německá škola. Děti z české školy dochází do Českých Budějovic.



Úryvky z deníku Ze života německé obecné školy ve Čtyřech Dvorech:



Anita: Je školní rok 1941 – 1942. Sbíráme se spolužáky, co se dá. Od září 1943 shromažďujeme 330 kg papíru, 220 kg korku a 1 kg hadrů. Blíží se Vánoce. Udělali jsme sbírku na vánoční balíčky pro německé vojáky. Máme 17 balíčků. 21. března jdeme do kina na film Věčný žid, abychom viděli, co všechno hrozného Židé dělali a jak se snažili ovládnout svět. 20. dubna si jako obvykle připomínáme narozeniny Adolfa Hitlera a padlé vojáky. 18. května si povídáme o významu Svátku matek a zvláště o nasazení německých žen ve válce.



Anita: Je školní rok 1944 – 1945. Škola nám začíná 5. září. Paní učitelka Klara Knnotke odešla a místo ní přichází Gertruda Wicpalek. Ta je v průběhu roku odvolána do Strakonic, aby opatrovala děti uprchlíků před Rudou armádou. Letos máme kvůli nedostatku uhlí dlouhé vánoční prázdniny. Končí 23. ledna 1945. Od 4. března až do 6. dubna nechodíme do školy, protože v ní je ubytováno asi 100 uprchlíků ze Slezska. Ale nesmí se říkat uprchlíci. Jsou to tzv. národní hosté. V květnu se neučíme. Rudá armáda postupuje k Českých Budějovicím a americká je nedaleko od Krumlova. Ředitel naší školy Wenzel Reichenauer 2. května prchá a ve škole je zřízena vojenská telefonní ústředna německé armády. Tím končí výuka v naší škole.





Prohlédnout si putovní výstavu je možné do pátku 8. prosince na Základní škole Oskara Nedbala. Od 13. prosince bude vystavena na Jihočeské univerzitě, která měla o výstavu veliký zájem. Kateřina Pražáková z historického ústavu Filozofické fakulty je ráda, že se do projektu mohou také trochu zapojit: „Jihočeská univerzita tuto úžasnou putovní výstavu převeze na další místo, do Příbrami.“ Někteří si vzpomenou, že právě tam se odehrál příběh kultovního snímku ze studentských lavic s názvem Vyšší princip. Výstava už prošla různými místy České republiky a k nám doputovala z Moravských Budějovic.



Jelikož projekt začal ve školním roce 2015/2016 a byl dokončen až březnu tohoto roku, z tehdejších deváťáků jsou již studenti druhých ročníků různých českobudějovických gymnázií. Žáci základky Oskara Nedbala měli k projektu blízko, protože s Památníkem Terezín škola úzce spolupracuje. Je už tradicí, že deváťáci každý rok účastní jednodenního semináře, kde se dozvídají, jak žily děti v terezínském ghettu. A právě na tomto semináři pozvali do projektu učitelku Boudovou, o které věděli, že se do svých svěřenců snaží vlít trochu té historie všelijakými způsoby.



Jelikož si Dagmar Boudová vzpomněla na školní kroniku z té doby, kterou měla škola k dispozici, řekla si: „Nebude to tak těžký úkol. Alespoň to pro žáky bude zajímavější.“ A žáky do projektu přihlásila. „To jsme ještě netušili, že objevíme něco, o čem veřejnost vůbec neví, a že to bude taková dřina,“ vypráví zapálená dějepisářka.



Studenti rok práce hodnotí jako přenesení se v čase. Někdy dřinu a jindy radost z výsledků: „Je fajn pátrat v minulosti. Dozvěděli jsme se dost nových věcí. Taky jsme se seznámili s panem archivářem Koldou z Třeboně, který nám moc pomáhal pátrat v budějovickém archivu. Překvapilo nás například, že se potravinové lístky lišily barvami podle věkových skupin. Že učitele Potůčka odvezli jen za to, že přinesl leták,“ vzpomínali nynější gymnazisté. „Já jsem do té doby nevěděl, že spojenecká letadla shodila protiněmecké letáky na Čtyři Dvory,“ říká Jakub Zikmunda. „Nebo že spolužačka ze smíšeného manželství musela chodit do německé školy,“ vypráví Anita Schniederová. Šestice studentů se shodla na tom, že by se světové války měly obecně na školách probírat podrobněji. Prý možná méně pravěku nebo starověku.



Projekt vznikl z finanční podpory International Coalition of Sites of Conscience a úzce na něm spolupracovaly Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Institut Terezínské iniciativy a Národní institut pro další vzdělávání.