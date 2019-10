Možná se vám to nechce věřit, ale i v dnešní době záchodky na mnoha školkách a školách nepatří k těm nejhezčím. Na některých toaletách děti nemají žádné soukromí, k dostání není toaletní papír nebo mýdlo a ani čistota není samozřejmostí. Kvůli tomu pak děti nechtějí chodit na záchod, cítí se nekomfortně a vystresovaně. Společnost Unilever se proto před šesti lety rozhodla začít tuto situaci zlepšovat prostřednictvím projektu Domestos pro školy.

V pátém ročníku tohoto projektu rozdělila společnost mezi osm základních a osm mateřských škol po celé České republice šeky v celkové hodnotě přes 1 milion korun. Jedním ze šťastných výherců byla také ZŠ a MŠ Lužnice. Na rekonstrukci sociálního zařízení získala 80 tisíc korun. „Nedočkavě jsme čekali na výsledky, neustále chodili na stránky Domestosu, a když byly konečně vyvěšeny, nevěřili jsme svým očím. Ještě dlouho jsme tomu nevěřili, protože nám ani nikdo nevolal nebo neposílal email s potvrzením, že jsme opravdu vyhráli. Nelenili jsme a zeptali se na příslušných místech sami. Výhra byla potvrzena a po té jsme se velice radovali i s dětmi a jejich rodiči. Je to veliký úspěch,“ prozradila ředitelka školy Iva Fiskalová.

Projekt Domestos pro školy je každý rok velice úspěšný. Není se tedy čemu divit, že se na začátku září rozjel už jeho 6. ročník. Tento ročník má však na rozdíl od těch předchozích trochu jiná pravidla. „V letošním ročníku mají všichni úplně stejnou šanci na výhru. Upustili jsme od sbírání účtenek a získávání bodů. Stačí děti zapojit do didaktické hry na lovce bakterií, která v nich zábavnou formou vybuduje správné hygienické návyky, splnit všechny zadané úkoly a počkat na výsledky losování. Vše o pravidlech se dá dohledat na webové stránce www.domestosproskoly.cz,“ vysvětlila brand manažerka značky Domestos Monika Vybíralová.

Kromě zlepšení sociálního zařízení je obrovským benefitem i to, že se děti a všichni zaměstnanci školy z výhry společně radují. „Každý začátek školního roku děti procházejí školu a hledají změny, které se udělaly během prázdnin. Když narazily na dívčí WC, které jsme zrekonstruovali, s úžasem a s otevřenou pusou vstoupily a celé místo dokonale "prošmejdily". Moc se jim to všechno líbilo,“ uvedla Filsaková s tím, že se letos do soutěže zapojila znova. „Pro malé školy jako jsme my je to skvělá příležitost, jak přispět do celkového rozpočtu. Letos jsme se do soutěže zapojili opět. Škoda, že už nemůžeme hrát o hlavní výhru, ale i výhra úklidových prostředků je skvělá a školnímu rozpočtu odlehčí. Samozřejmě budeme tuto soutěž doporučovat i dalším školám,“ dodala.

Veronika Ježková