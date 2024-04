Že je jaro v plném proudu, to pro Hradečáky značí otevřené dveře prodejny přebytků místní organizace Českého zahrádkářského svazu. Letos otevřela v pondělí 8. dubna a dveře se tu téměř netrhnou.

Nabídka prodejny jindřichohradecké organizace Českého zahrádkářského svazu v ulici Na Hradbách se mění každý den. | Video: Deník/Adam Hudec

Sazeničky květin, ovoce, bylinek, sirupy, vajíčka, nakládané dobroty, dekorace i nádherné řezané květiny. Nabídka prodejny zahrádkářů v jindřichohradecké ulici Na Hradbách je jako každým rokem skutečně široká – a mění se každým dnem.

Podle Vladimíra Kamiše, předsedy základní organizace zahrádkářů, je prodejna přebytků pro Jindřichův Hradec už osvědčenou značkou. „Jak vidíte, obchod máme letos hned od začátků plný zboží. Snažíme se zákazníkům vyjít maximálně vstříc, proto tady jsme. Rozhodně jej tu neprovozujeme sami pro sebe,“ říká.

To, co u zahrádkářů seženete, odráží aktuální roční dobu. „Vedoucí prodejny objednává věci, které zrovna jsou a o které je v dané době zájem, teď například medvědí česnek, macešky a další sazenice,“ popisuje předseda.

Věci do komisního prodeje do prodejny může po domluvě na místě dodávat každý. Lidé, kteří jsou členy Českého zahrádkářského svazu, mají samozřejmě výhodnější podmínky.

Chystají výlet, výstavu i přednášku

Jindřichohradečtí zahrádkáři mají podle Vladimíra Kamiše v současné době 135 členů. A provozování obchodu není jejich jediná činnost.

„Na 13. května připravujeme zájezd spojený s návštěvou a prohlídkou významného Průhonického parku a zámku. Závazné přihlášky pro členy svazu i širokou veřejnost přijímáme buď v naší prodejně, nebo na telefonu 384 361 096,“ zve zájemce.

Součástí činnosti organizace je i pořádání přednášek, z nichž jedna se plánuje na říjen do městské knihovny a měla by se věnovat krajině České Kanady, nebo tradiční pěstitelská výstava na 3. základní škole na sklonku léta. „Snažíme se u veřejnosti, tedy v případě výstavy hlavně u dětí, vzbudit zájem o přírodu. Rád vidím, když děti mají radost, že si dokázaly něco vypěstovat a pochlubí se tím,“ zmiňuje Vladimír Kamiš. Svou tradici má v zahrádkářské prodejně také podzimní moštování.

Obchod zahrádkářů funguje na stejném místě už přes třicet let. V letošním roce je otevírací doba stanovená od dubna do října, a to každý všední den od 7 do 16 hodin.