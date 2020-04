Jindřich z Hradce povoloval na svém panství cechovní organizace „ve jménu svaté a nerozdílné Trojice, Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, jichžto jedna moc, v jedné podstatě rovná slavnost a králování bez počátku i bez všelikého konce jest a bude na věky věků“. On vůbec zakládal cechy výslovně „při farách“. Mělo toi svou praktickou stránku, neboť cech se snažil jednak získat svého patrona, což byl vždy nějaký svatý, a za své peníze postavil v kostele oltář, ke kterému dodával pravidelně svíce.

Pokyny pro pobožné manželky

Český humanista Jan Kocín, když se r. 1577 vrátil ze studijního pobytu na štrasburské akademii zpět do Prahy, začal se s blížící se čtyřicítkou poohlížet po vhodné nevěstě. Našel ji v Magdaleně z Úterého, pro kterou napsal – místo běžného dvoření a prý na její snažnou žádost – knížku „Abeceda pobožné manželky a rozšafné hospodyně“. Sebevědomý humanista sice ženám, hlavně těm provdaným, neupíral čestné místo ve společnosti, ale neopouštěl ani na okamžik představu, že žena je „nádoba mdlá“ a doporučoval jí jako hlavní její iniciativu, aby se věnovala domácnosti a kuchyni. Fyzickou krásu pan filozof vůbec odsuzoval, ale připustil určité estetické normy, že totiž manželka nemá doma při práci chodit „ušoupaná a ukálená jako svině, rozprostovlasatěná jako příšera a odhalená jako nevěstka.“

Babské kralování v Hradci Jindřichově

Jedno z obchodních spojení města a okolních vesnic obstarávaly kromě formanů čiperné babky, které šmejdily po městě a nakupovaly vesnickým hospodyním, čeho se jim doma nedostávalo. Některé prodávaly

i na trzích či vedly podomní obchod, a když se pak na rynku spolu sešly, byl to takový křik, až je biřic musel leckdy rozhánět. Babky chvilku byly zticha, protože přece jenom hrozba, že je vsadí do basy na klevetné báby, fungovala pořád spolehlivě. V tom jejich pověstném kroužku byla bába cukrová, bába jalovcová, bába pučálnice, bába herynkářka, bába utrejchová

a bába kvasňová s bábou zelinářkou.

Babské ucho…

Babky klevetily, co která kde sehnala a prodala, hádaly se, ale hlavně si vyměňovaly poslední novinky, co se kde stalo. Bába cukrová prodávala po domech cukrlátka a považovala svoje zboží za lepší, fajnovější než měla třeba bába herynkářka s jejími rybami a odérem, který se z nich linul. Bába jalovcová se zase ochomejtala nejvíc v kuchyních a prodávala městským a panským kuchařům jalovec nasbíraný na nedalekém Hadím vrchu na tolik oblíbenou a hojně konzumovanou zvěřinu.

Ta vůbec měla pocit, že už téměř patří mezi urozené panstvo a také zásobovala ostatní babky historkami a klípky z těch nejurozenějších domácností. Počkala si, až se vypovídá pučálnice

(co ta také může říkat zajímavého o hrachu!), zelinářka i bába kvasňová, která z nich bývala nejhlučnější a pro neslušné slovo nikdy nešla daleko (to bylo asi tím, že se stýkala jen s pivovarskými; z pivovaru nosila pivní kvasnice sesbírané z tzv. svrchního piva).

Na kvasňovou měla bába jalovcová vůbec spadeno, protože ji fušovala do řemesla; sbírala totiž pro pivovarské sládky „krvavé“ koření zvané bedrník, který pivovarští přidávali do piva, aby mělo větší říz. Babské ucho měly všechny a nedaly na něj dopustit, vždyť kromě toho vlastního, věčně nastaveného klepům, sbíraly a prodávaly bylinku silně kořeněnou a všeléčivou, totiž šalvěj (Salvia officinalis L.), které se lidově říkalo právě „babské ucho“. Tahle léčivka byla známá už ve starověku a její oblíbenost vyvrcholila ve starověku, kdy císař Karel Veliký roku 802 nařídil pěstování šalvěje v zahradách.

…a babský hněv

Babky štěbetaly a přetřásaly poslední události, až se k nim dobelhala poslední bába utrejchová. Z té šel strach, její pronikavé oči viděly každému až do ledví, také prý uměla čarovat, ale její lektvary byly žádané a hlavně lacinější než u apatykáře. Prodávala také všelijaké jedy, různé amulety a škapulíře proti nemocem a uhranutím. Amulety se nosily v sáčku na krku a sáček většinou obsahoval semena pivoněk, vlaštovčí kaménky, dubovou kůru a jmelí. Prodávaly se velmi dobře, protože staří Čechové věřili, že bylinky ve váčku do sebe nasávají nemoc a tím pomáhají. Apatykáři báby bylinkářky v lásce neměli, ale co měli dělat, když tahle zaříkávadla doporučoval v 15. století i slovutný lékař Matěj Vysokomýtný.

Bába utrejchová prodávala ještě jednu specialitu: bylinku jehlici trnitou (Ononis spinosa L.), která roste hojně u nás na jihu a v lidovém léčitelství dostala jméno „babský hněv“, snad proto, že při jejím užívání je potřeba být opatrný a nepodceňovat rady babky kořenářky.

Sabina Langerová, Žahúři v Jindřichově Hradci