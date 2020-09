Je začátkem liturgického roku, tudíž dobou příchodu a radostného očekávání a především přípravou na Vánoce; pro některé duchovním obdobím, pro mnohé dobou horečného shánění dárků a hlavně velkým kulinářským obdobím.

Každá hospodyňka má jistě bohatý repertoár vlastních specialit, rodinných receptů a nepřeberné množství rad, které najde v časopisech a kuchařských knihách. S přípravou tradičních předvánočních pokrmů a dobrot jsou spojeny oblíbené vánoční trhy, které se snaží vytvářet dobou atmosféru dávno zaniklého věku, tak jako je tomu u nás v Jindřichově Hradci, kdy se zámecké nádvoří promění v jedno velké tržiště s koledami, vánoční hrou, mší a kdy proslulá černá kuchyně nepřetržitě dva dny vaří a peče.

ADVENTNÍ PLACKY Z JINDŘICHOHRADECKÉ ČERNÉ KUCHYNĚ



Vezmi 1 kg brambor, uvař je ve slupce, nech vychladnout, pak oloupej a nastrouhej. K nim přidej dvě rozšlehaná vejce, 4 lžíce hladké mouky a soli dvě lžičky. Musíš pořádně rukama hníst, pak odděl kousek hmoty, vytvaruj větší placku (moderní hospodyňky použijí váleček) a dej na rozpálenou plotnu péci. Omaštěné sádlem ještě horké chutnají výtečně, zvláště v ostrém zimním povětří.

MIKULÁŠSKÉ PUSINKY (HUBINKY) - je to dnes téměř zapomenutý adventní pamlsek



Pěkné, velké, sušené švestky se zalily trochou vody a uvařily se tak, aby nebyly příliš měkké. Zatímco se švestky vařily, udělalo se z 5 dkg upražených a umletých lískových oříšků, stejného množství nastrouhaných mandlí a jednoho bílku tužší mandlové těsto, které se pak na prkénku smíchalo s 15 dkg moučkového cukru, jedním bílkem a kandovanou pomerančovou kůrou. Vše se vypracovalo v tuhou hmotu, která se rozdělila na tolik dílů, kolik bylo švestek. Šištička z mandlového těsta se vždy vložila do rozpůlené, osušené švestky namísto pecky. Potom se z pěti bílků ušlehal sníh a zašlehalo se do něj asi 10 dkg moučkového cukru. Do směsi se vařečkou lehce a rychle zamíchalo dalších 20 dkg cukru a trochu kakaa. Hotová hmota se nastříkala do tvaru hromádek na chladný a povoskovaný plech. Na každou hromádku se položila švestka s peckou z mandlového těsta a ovoce se přikrylo další vrstvou sněhu tak, aby nebylo vidět a vznikly na první pohled jednolité pusinky. Protože pečením nabývají na velikosti, je třeba je klást na plech ve značné vzdálenosti. Plech vložíme do mírně prohřáté trouby, kde se pochoutka suší, dokud na povrchu neztvrdne. Potom se hubinky potřou žloutkem a dají do teplejší trouby zrůžovět. Hotové mikulášské hubinky se zabalí do pestrých papírků nebo papírových košíčků.

Sabina Langerová, Žahúři v Jindřichově Hradci