Hospodyně na svátek Všech svatých pekly dušičky z dvojího těsta. Pro rodinu bylo určeno pečivo z bílé mouky, pro čeládku z mouky tmavé. Kvůli této „šetrnosti“ hospodyň složil nějaký šprýmař písničku:

„Dušičky věrný, nejste všechny stejný. Některý jste bílý, některý jste černý…“ Snad proto vznikl následující recept, i když, jak se zdá, se na ničem rozhodně nešetřilo:

ČERNÉ DUŠE



250 g hladké mouky, 250 g moučkového cukru, 125 g strouhané nebo na malé kousky nakrájené čokolády, 50 g rozpuštěného másla, 3 celá vejce, 30 g rozdrceného hřebíčku, trochu citrónové kůry.



Vše smícháme v těsto, které na vále dobře propracujeme, vyválíme na tenko a formičkami vykrajujeme kolečka, hvězdičky a další tvary. Pečeme v předem mírně předehřáté troubě.

Bývalo zvykem v předvečer vhazovat pro dušičky do ohně různé pokrmy na vykoupení vlastních hříchů a také dušičkám „na přilepšenou“.

Druhý den se peklo pečivo zvané dušičky. Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem. Dušičkami se obdarovávali žebráci postávající u kostela.



Z evropského svátku Dušiček vznikl anglosaský svátek Halloween a málokdo asi tuší, že kdysi na Dušičky chodíval i v Podkrkonoší průvod strašidelných a děsivých masek. Zvláštní specialitou jindřichohradeckých

pekařů byly housky zvané „dušičky“, které se podobaly velkým piškotům.

DUŠIČKY



1⁄2 kg mouky, 30 g , 40 g cukru, 1 celé vejce, 2 žloutky, citrónová kůra, trochu mléka, trochu cukru a tuk na smažení.



Všechny ingredience vložíme do misky a zaděláme tužší těsto, které rozválíme a nakrájíme na menší obdélníčky. Poté je vložíme na rozpálený tuk a osmažíme do růžova, pak posypeme cukrem.

DUŠIČKOVÝ KOLÁČ (z farnosti Poříčí nad Sázavou)



5 vajec, 1 hrnek pískového cukru, 8 lžic oleje, 8 lžic vody, 1,5 hrnku polohrubé mouky, 1 prášku do pečiva, 2 lžíce kakaa.

Pudink: 4 hrnky mléka, 2 pudinkové prášky s jahodovou nebo malinovou příchutí, 6 lžiček pískového cukru, l vanilkový cukr. Poleva: 2 kelímky zakysané smetany, 2-3 lžíce práškového cukru, 2 balíčky vanilkového cukru.



Vše ušleháme. Do rozšlehaných bílků postupně přidáváme pískový cukr a ušleháme tuhý sníh, postupně do něj přidáváme žloutky, olej a vodu s moukou a práškem do pečiva. Na vymazaný, hrubou moukou posypaný plech vylijeme 2/3 těsta. Do zbylé 1/3 těsta vmícháme kakao a pomalu ho nerovnoměrně rozvrstvíme na světlé těsto. Nakonec lžící rovnoměrně rozložíme uvařený a vychladlý pudink a dáme péct do mírně vyhřáté trouby. Upečený, ještě horký koláč polijeme polevou ze smetany. Vychladíme, nakrájíme, nabízíme, jíme.

Sabina Langerová, Žahúři v Jindřichově Hradci