Léto ohnivé, s kovbojem nebo s krokodýlem, léto osudové, ale také rozmarné, léto babí (pozor – nezaměňovat s indiánským!), léto milostivé anebo léto vysmáté (dost odporný dobový výraz z druhého suterénu češtiny). Když pomineme všechny slasti a zábavy, které teplé období s sebou nese, neměnnou konstantou zůstává vhodné jídlo a pití. A jediné léto nabízí hojnost ovoce a zeleniny a s nimi i prostor pro fantazii při jejich úpravě.

KOSMATICE, JAK SE PŘIPRAVUJÍ V JINDŘICHOVĚ HRADCI



Těstíčko: 1⁄4 l mléka, 2 vejce, 10-12 dkg mouky, 2 lžíce oleje, sůl.

Postup přípravy těstíčka: v mléce rozkloktáme žloutky, přidáme mouku a sůl, po lžičce olej a nakonec tuhý sníh z bílků. Jak nám poradila paní Ivana: „natrháme čerstvé vrcholky květů bezu černého v plné síle, tuhé stopky odřízneme a květy dobře prohlédneme, zda se v nich neskrývá nějaký hmyz. Pak je rychle opláchneme, otřepáním usušíme a máčíme v připraveném těstíčku a smažíme do zlatova.“

TŘEŠNĚ V OBÁLCE OD PANÍ KAROLÍNY



Dej do malé mísy 14 deka bílé mouky, lžíci tlučeného cukru, čtyři celá vejce, kávový kotlík bílého vína a dobře to rozmíchej. Pak omej pěkné třešně ve studené vodě, opatrně usuš, stopky malounko přistřihni, svaž vždy tři neb čtyři nitkou stopkami k sobě, omoč v připraveném těstě, které musí býti tak husté, aby z nich nesteklo, pak rozpal na kuthánku přepouštěné máslo a usmaž je v něm do zlatova, posyp cukrem a dej teplé na stůl.

OCHLAZUJÍCÍ POLÉVKA Z JAHOD



Vyper ve studené vodě 2 litry pěkných lesních jahod a 1⁄4 těch nejpěknějších dej do porcelánové mísy a postav ji na led, ostatní jahody protlač do hliněné mísy přes sítko, přidej k nim 3⁄4 kila tlučeného cukru, dobře to utři, nalej na to dvě malé butelky rýnského vína, vytlač šťávu z jednoho citronu, dobře promíchej a proceď do porcelánové mísy na chlazené jahody, pak víkem mísu přiklop a postav ji do rozklepaného ledu, kde ji dvě neb tři hodiny necháš státi, pak nes na stůl.

Sabina Langerová, Žahúři v Jindřichově Hradci