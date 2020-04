O skvostných svatbách a jejich nádherných hostinách s podivuhodnými specialitami a neuvěřitelným množstvím jídla a pití se zachovaly i písemné zprávy jako cenný doklad tehdejšího zámeckého života. Když se za vlády Jáchyma z Hradce konala 10. září 1563 svatba Evy Rožmberské s Chorvatem Mikulášem Zrinským, byla na stůl dodána spousta specialit a delikates: jeleni, viziny, majnaci, parmy, lipani, pstruzi, kvíčaly, křepelky, tetřevi a jeřábci. Roku 1579 se vdávala Anna, sestra Adama z Hradce za Oldřicha Felixe Lobkovice.

Na zdejším zámku se konaly velkolepé přípravy ke svatbě, jenže pro nebezpečí morové nákazy se nakonec svatba uskutečnila v Praze. Panský kuchař Achatius ustrojil v hodovní síni dva veliké cukrové stromy, jejichž dlouhé větve se třásly množstvím ptáčat rovněž cukrových, každá ratolest byla z jemného perníku a vytvářely tak jakýsi baldachýn nad bohatě upravenou tabulí. Svatební hosté mohli trhat ze stromu vlašské cukrovinky ve tvaru ovoce. Besídka z cukru byla posetá červenými růžemi a prý vypadala jak z mramoru. Uvnitř byla dvě slavnostní křesla pro novomanžele.

Zámecký pán si na tuto svatbu vypůjčil peníze, kde se dalo, nebo lépe řečeno, kdo dal: městská rada půjčila 1000 kop grošů, měšťané po 500 kopách, od městské rady a kupec Melichar Hofman sehnal v Linci a Pasově 2000 kop grošů. K pohoštění kavalírů, kteří pro nevěstu do Hradce přijeli, škubaly městské dcerky husy 8 a půl dne! Ty nejpilnější, Kačenka Drakulovic, Pavla Steflpaurová, Šlechtová, Krčínová, Káče Albrechtova, Maňáskova, Maruše a Bára Rapatovic, Kačka Baltazarova, škubaly po 8 dní a za to byly pozvány na zámek na tanec.

Když se roku 1588 v Jindřichově Hradci vdávala panna Lída Vítovna z Rzavého, pomáhal kromě hradních kuchařů i mistr kuchařský arciknížete Matyáše a kuchař Kalkus ze Včelnice. Na svatební hostinu byla od koželuha Vondrouchy zakoupena 4 selata, od Kubíčka 14 husí, od rychtáře z Bednárce 14 kuřat, což zřejmě nestačilo, tak se ještě přikoupilo dalších 13 kuřat, 5 skopců, kopa vajec, 140 žejdlíků mřenu a od lékárníka olej „dřevěný“ na saláty a ingredience na paštiky. Různé sladkosti a malované konfekty se koupily od cukráře Červenky. Roku 1590 při svatbách dvořanů Lva Míčana a Štěpána se kromě toho, co se dodalo ze zámku, koupila spousta drůbeže, pak jalovec na omáčku, hořčice, kmín, ořechy, broskve, hroznové víno a jablka, jak všechno vyplývá z pečlivých zámeckých záznamů. Pekař Pavel Smíšek napekl žemle za 16 a půl kopy (!), a pro všechny tyto svatební zásoby koupili patero necek do kuchyně, aby je bylo kam dát. Čeládka se do zámku na hostinu nevešla, a tak všichni sloužící jedli ve špitálu u sv. Jana Křtitele. Když bylopo svatbě, osm žen z města pomáhalo na zámku umývat cínové nádobí.

Při veselce Kateřiny, dcery Zachariáše z Telče, a Ladislava Berky z Dubé, která se konala na zdejším zámku roku 1591, vypomáhalo 41 vypůjčených kuchařů a paštikářů, protože třináctičlenné osazenstvo místní kuchyně na to nestačilo, a to ještě pomáhaly zámecké úřednické dámy a hradecké měšťanky. Na svatební tabuli si museli vypůjčit stříbrné nádobí z Bechyně a z Prahy. Hodovní stoly zdobily různě vytvarované obrazce nazývané „šauesy“, při jejichž dekoraci použili zruční cukráři měděné trubičky, žlutý vosk a dřevěné formy s vyrytými erby pánů z Hradce. Na okrouhlé desce pokryté těstem byly rozmístěny domečky, stromy ověšené cukro-vinkami a roztomilé marcipánové postavičky s pečeným beránkem v jejich středu. K celé té slávě vesele vytrubovali trubači zdejší i ti vypůjčení z Telče.

Zámecký kuchmistr

Na celý kuchyňský provoz dohlížel zámecký kuchmistr. Podle dochovaných instrukcí musel být kuchmistr pilný, šetrný, čistotný a pečlivý. Navíc měl za úkol vychovávat kuchyňský personál. Další jeho povinností byla kontrola a evidence všech přijatých a vydaných potravin, dohled na zásoby, na hygienu provozu, na čistotu nádobí i smýčení kamen. Také musel kontrolovat, zda se u hodovních tabulí stravují pouze příslušníci dvora (a že jich bylo nemálo) a zda usedají podle předepsaných stolovacích pořádků – zvláštní stoly pro rodinu velmože, pro fraucimor, starší služebníky a „jinou čeládku“.

Roku 1588 si pan Adam z Hradce přivezl od pana Laznsteina mistra kuchaře Baltasara, ale jen na krátko. Baltasar nechtěl v Hradci zůstat, a tak mu pán dal 2 kopy grošů diškrece a poslal ho zpátky do Lince.

Černá kuchyně na jindřichohradeckém zámku

Pozdně gotická černá kuchyně patří k nejstarším a nejlépe zachovaným hradním kuchyním, navíc s unikátním řešením čtyř nárožních komínů. Na sklonku 16. století pracovali zdejší kuchaři ve dvou kuchyních. V této první, v přízemí věže Menhartky, se vařilo jídlo zámeckým služebníkům a čeládce. V té druhé, novější, která byla postavena v dolní části jižního nároží Adamova stavení, se vařilo pro velmože, jeho rodinu

a nejbližší dvořany. Ústředním místem této renesanční kuchyně bylo vyvýšené otevřené ohniště a zvláštní kamna, ve kterých se pekly dorty a paštiky. Tato kuchyně se nedochovala. Zato černá kuchyně je dodnes funkční a ožívá v období Vánoc, o třetí adventní neděli, kdy se zde vaří polévka a grog a na rozpálených plátech obrovských kamen se pečou bramborové placky.

Rožmberská svatba

Vládce pánů červené pětilisté růže ve stříbrném poli Vilém z Rožmberka se roku 1587 rozhodl po třetí oženit. Tehdy dvaapadesátiletý nejvyšší purkrabí zemský si bral dvacetiletou Polyxenu z Pernštejna a na svatební hostině rozhodně nešetřil. Tehdejší zpravodaj pečlivě přepsal kuchyňský účet a tím nám zachoval tuto zajímavou informaci: při svatební hostině v Rožmberském paláci poblíž Pražského Hradu se snědlo 36 jelenů, 49 srnců, 1290 zajíců, 5800 kaprů, 11560 kvíčal a vypilo 150 sudů bílého piva a 70 věder rýnského vína. Ke svatbě poslal ještě císař Rudolf jako velkou pochoutku tři kančí hlavy. Kromě masa se podávala ještě jedna delikatesa – pravý kaviár, kterého svatebčané snědli celé čtyři bečky. Hostina samozřejmě trvala předepsané tři dny a pečlivý zpravodaj neopomněl ještě připsat nasycení chudiny, aby si každý tu slavnou svatbu zapamatoval. Shovívavý rožmberský archivář Václav Březan k tomu napsal: „Nádherně a zbytečně hodováno. Samý přepych, nádhera a rozmařilost!“

Veřejné vaření

O veřejné vaření ve větších městech se starali kuchyníci neboli kuchynáři, kteří vařili a prodávali své kulinářské výtvory ve veřejných kuchyňkách. Kuchyňky byly nejen pro příchozí pocestné, ale také pro dělníky a rolníky; vařilo a peklo se tam maso a drůbež, pokrmy z obilovin, polévky a vůbec vydatná strava. Kuchynářům také museli řezníci ve městě nabídnout maso jako prvním, ale ostražitě hlídali, aby neprodávali maso syrové, to pak řezníci spustili velký pokřik.

Sabina Langerová, Žahúři v Jindřichově Hradci