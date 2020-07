Tuto báseň složil jeden středověký urozený rytíř; kde jinde než v sladké Francii. Ale nedejme se mýlit, báseň dál pokračuje oslavou boje, zabíjením nepřátel a chvalozpěvem na války. My dáváme přednost obnově duše i těla a samozřejmě i přírody a zrodu všeho živého, a proto Velikonoce po dlouhém půstu oslavujeme radostně a dobrým jídlem.

„Velikonoční čas mám rád,

ten čas, kdy pučí list a květ,

kdy slyším ptáky štěbetat

a oslavovat boží svět.

HLAVIČKA Z JAROŠOVA NAD NEŽÁRKOU (co je blízko Jindřichova Hradce)



Pečou ji hospodyně v každém stavení hned po mazancích. To se udělá svítek z vajec, přidá se krupička, uzené maso, kůzlečí nebo telecí hlava, česnek a zelený kundrátek. (To uzené maso je nejlepší, když se udí na olšovým dříví, pak má tu správnou barvu i chuť.)

HLAVIČKA



Rohlíky, mléko, tuk (slanina), cibule, uzené nebo salám, vepřová nebo drůbeží játra, česnek, majoránka, petržel, čerstvé mladé kopřivy, sůl, vejce.

Rohlíky nalámeme a namočíme do mléka, mezitím na tuku osmažíme cibuli, uzené a játra. Osmažené přidáme k vyždímaným rohlíkům, z bílků ušleháme sníh, přidáme posekané kopřivy a necháme zapéct.

JARNÍ BYLINKOVÝ OCET



5 l láhev od okurek, celerová nať, petrželová nať, estragon, tymián, pažitka, 2 stroužky česneku, 3 bobkové listy, 4-5 oloupaných malých cibulí šalotek, 4 l vinného octa.

Do láhve vložíme po jedné hrsti celerovou a petrželovou nať a estragon, přidáme asi půl hrsti tymiánu a pažitky. Postupně pak dáme česnek, bobkové listy, cibulky a vše zalijeme 4 l vinného octa. Láhev uzavřeme a necháme jeden měsíc stát. Poté můžeme přecedit.

ŠPENÁT Z KOPŘIV



1 kg listů kopřiv, 80 g sádla, 2 lžíce mléka, 2 vejce, 3 stroužky česneku, sůl, l větší cibule.

Pečlivě umyté kopřivy spaříme ve vroucí vodě a krátce povaříme. Po 10 minutách je scedíme a nasekáme nadrobno. Nakrájenou cibuli zpěníme na rozpáleném sádle, přidáme mouku a zhotovíme tak zlatavou jíšku. Přidáme nakrájené kopřivy a krátce podusíme. Po chvíli ochutíme rozmačkaným česnekem, osolíme, přidáme vejce a zjemníme mlékem. Hodí se s vařenými brambory a sázeným vejcem jako hlavní chod na Zelený čtvrtek.

JIDÁŠKY OD PEKAŘSKÉHO MISTRA Z JINDŘICHOVA HRADCE



500 g polohrubé mouky, 1⁄4 l mléka, 30 g droždí, 100 rostlinného tuku, 70 g cukru, 2 žloutky, špetka soli, citrónová kůra, 1 vanilinový cukr, l žloutek na potření těsta, máslo nebo ztužený tuk na vymazání plechu (nebo dnes pečící papír).

Do menší misky rozdrobíme droždí, rozmícháme se špetkou cukru, lžící mouky a několika lžícemi vlažného mléka. Kvásek přikryjeme a na teplém místě necháme 10-15 minut vykynout. Rozpuštěný tuk utřeme s cukrem, přidáme žloutek, vanilinový cukr a trochu strouhané kůry. Přidáme kvásek, mouku, špetku soli, vlažné mléko a zaděláme těsto. Dobře vypracované (hladké, nelepkavé) lehce poprášíme moukou, přikryjeme čistou utěrkou a necháme na teplém místě asi hodinu kynout. Pak těsto dáme na pomoučený vál a rozválíme na asi 2 cm silný plát. Menším kulatým tvořítkem na koblihy nebo skleničkou vykrajujeme kolečka. Rýhovaným ozdobným kolečkem nebo nožem na nich vytvoříme mřížky, přendáme na vymazaný plech a necháme ještě 20-30 minut kynout. Potom potřeme žloutkem a v dobře vyhřáté troubě pečeme do červena. Vychladlé jidášky rozřízneme, potřeme máslem a medem a pocukrované podáváme. Také můžeme z těsta nakrájet a vytvarovat dlouhé válečky, různě je zatočit, potřít žloutkem, posypat loupanými mandlemi a upéct.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK Z TVAROHOVÉHO TĚSTA



250 g margarínu, 250 g cukru krupice, 250 netučného tvarohu, 250 g polohrubé mouky, 3 vejce, 1⁄2 prášku do pečiva, strouhaná citrónová kůra, 50 g vlašských ořechů.

Margarin a tvaroh dobře utřeme s vejci a cukrem. Přidáme prosátou mouku, prášek do pečiva, usekaná ořechová jádra a citrónovou kůru. Formu na beránka vymažeme tukem a vysypeme moukou, potom ji naplníme těstem. Přiklopíme a pečeme ve vyhřáté troubě asi 45 minut. Ihned po vyjmutí z trouby vyklopíme a bohatě pocukrujeme.

Sabina Langerová, Žahúři v Jindřichově Hradci