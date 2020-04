Konzumace potravy je prvotním úkolem a nezbytnou podmínkou pro přežití. Dokud se v pradávných dobách jedinec staral o výživu svou a své rodiny, snažil se jen uhájit holé živobytí a zajistit pokračování rodu, nedalo se mluvit o nějakém kuchaření. Co lze také od vyhrabávání a kořínků, sběru bobulí, bylin a pojídání syrového masa očekávat. Až s prvním kusem masa spadlým do ohniště a upečeným v popelu začal člověk uvažovat jinak, asi ve smyslu dnešní obligátní věty „co bude k večeři?“. Epocha lovu a sběru proto skončila a hlavním zdrojem obživy lidí se stalo zemědělství.

Čas šel dál a v době, kdy padla římská říše a Evropu křižovaly divoké hordy barbarů, nebylo příliš času myslet na to, co bude k večeři. Ale na druhé straně – bojovníci museli mít vydatnou stravu, aby mohli dobývat nová území, na kterých se pak usadili a po odložení zbraní začali obdělávat půdu a chovat dobytek, aby bylo co jíst. A když je co jíst a je klid, rodí se děti, a zakládají se nové rody. Ženy už nesbírají kořínky, ale dovedou na ručních mlýncích mlít obilí a ukládat je do nádob na horší časy.

Od kořínků k plackám…

Obilí patřilo k základní potravině od nejstarších prehistorických rolnických kultur. Mlelo se na mouku, která se zadělala s vodou nebo kapkou mléka a na rozpálených kamenech se pak pekly placky, tolik oblíbené od éry pozdní doby kamenné přes starověk až do dnešních dnů.

Rody se rozrůstaly, a domácnostní hospodaření už nevyhovovalo. Ve starověkých kulturách začala vznikat velká hospodářstvía dvory, ve kterých pracovali první řemeslníci a vůbec všichni, kteří se starali o chod velké domácnosti svého pána.

Boleslavské hospodaření na úsvitu civilizace

Co se týká rodového uspořádání, víme, že zdatnější jedinci získali statky a stala se z nich šlechta. Ti méně zdatní byli rádi za skromnější majetek a určitou nezávislost a ti, co v životě žádné štěstí neměli, zůstali poddanými a největší chudáci, ze kterých válečná tažení jejich pánů udělala otroky, ti už mohli mluvit jen o naprosté smůle. Budovaly se tvrze, hrady a hrádky, ve kterých kníže usazoval své poddané, ovládající řemesla důležitá pro život. A aby knížeti a jeho početné družině zbytečně poddaní neujídali, usadil je kníže do podhradí, kde vznikaly první osady a do okolí dvorců.

Odkud pak docházeli za prací k hradnímu pánovi. Tak se završila národohospodářská proměna v našich krajích boleslavského 10. století. A co se týká charakteru stravy, tak stále převládal obilný jídelníček, polévky a kaše, na které se od pozdního jara do zimy sbíraly houby a lesní plody. Maso se připravovalo buď pečením nad otevřeným ohništěm, nebo vařením, ale také víme, že se již udilo v dýmu.

Dvorské vaření za Přemyslovců

O kuchaření jako řemeslu je možné uvažovat již od poslední fáze naturálního hospodářství. I sám kronikář Kosmas, žijící na přelomu 11. a 12. století, považoval za důležité zaznamenat „hojnost zvěře, dobytka, včel a ryb“ a kromě chrabrých skutků českých vládců se zmínit i o kuchařích a pekařích. Dokonce byl zaznamenán i cukrář, kterému se pěkně říkalo „pekař sladkého“.

Vedle kuchařů se už vyskytovali hojně i lahůdkáři a uzenáři čili nasolovači. V kuchyni připravovali maso masníci neboli sviňaři. Později se k řezníkům přiřadili jejich kolegové sádelníci, drobníci a paznehtníci. Aby pekaři mohli péci, musely fungovat mlýny s mlynáři, kteří rovněž byli nezbytnou součástí dvorského hospodářství. Rybáři a rybníkáři zase dbali o to, aby na panském stole i v čeledníku byl dostatek ryb a zahradníci (dýňaři neboli melouníci, zelníci a cibulníci, jablečníci a sadaři vůbec)pečovali o to, aby bylo u dvora dostatek ovoce a zeleniny. Hlídači včel měli na starost snůšku včelího medu pro slazení i na výrobu medoviny.

Královské vaření za Lucemburků

Počátkem 15. století má už kuchařské řemeslo v Čechách svoje mistry. U krále Václava se v r. 1401 nachází osm kuchařů: Němec Jorgl a Češi – Pěšík, Franěk, Ješín, Hanuš, Tryzna, Panoška a Strýc. Tehdy bylo české kuchařství oceněno na místech nejvyšších. Král Jiří z Poděbrad měl kuchaře Vojtěcha, královna Johanka zase kuchaře Matesa. Zřejmě byli oba vynikající kuchaři, když si dějiny pamatují jejich jména.

Tlustý a hubený

Věčný svár těla od středověku až po dnešek – co jíst a kolik; zda přísný a nezábavný hubený melancholik nebo veselý tlustý piknik. Ve středověku bylo přejídání (z církevního hlediska) jedním z nejhorších hříchů, který byl navíc ještě spojený s chlípností. I ze současných výzkumů DNA lze určit, že přemíra konzumace masa a koření vedla hlavně u nejvyšších vrstev společnosti k nemocem a předčasným úmrtím. (Například český král Jiří z Poděbrad zemřel jednapadesátiletý a byl, dle vyjádření antropologů, velmi obézní). Zatímco tloušťka byla synonymem bohatství, ale také hříchu, hubenost se rovnala chudobě a askezi. Většina chudáků by samozřejmě raději vyměnila svou hubenost za tučná jídla. O marném jejich snažení a touhách byly ve středověku skládány satiry a ironické písně, jako Píseň veselé chudiny z konce 14. století, kde nářky na chudobu, kdy „kuchaři jim vaří z mlhy kaši a ze tmy zvěřinu“ končí odevzdaným: „milujme zelé, jelito s krúpami, mléko kyselé, a zaštpici, kapalici, s mákem valdyně, uzené, dýně, hrách na okříně…“ Ta zaštpice byl druh hrachové kaše, kapalice syrovátka a valdyně škubánky.

Konec konců samá dobrá jídla a ještě krásnější staročeská slova. Zajímavé bylo „gastronomické“ rozdělení evropských národů. S jižní Evropou, která byla dědičkou antického světa Řeků a Římanů, byla spojena kultura obilí (hlavní složky stravy byly obilné výrobky, olivový olej a víno), zatímco severské, germánské národy měly kulturu masa a jihoevropané je považovali za barbary, kterým se přisuzovala „temná zvířeckost“. Barbaři sice také pěstovali obilí, ale spíš pro výrobu piva, což byl jejich národní nápoj. (pivo se dělalo nejprve z ječmene, ale v Českém království je pěstování chmele doloženo již v 9. století).

Středověk na talíři

Kuchařské příručky a recepty se zapisovaly již ve 13. století, i když kultivovaní Římané si listovali v kuchařce již v 1. století po Kristu. V přípravě masitých pokrmů se začala dávat přednost pečeni a rožnění masa, méně oblíbené bylo jen „pouhé“ uvařené maso. Velká pozornost je věnována přípravě rozličných omáček a vážnosti se těšili i mistři cukráři. Ve středověku začíná také umění stolování, které u evropských šlechtických dvorů i v měšťanských domech má svá náročná pravidla. Ve velkých domech byl jednou z nejdůležitějších postav vrchní kuchař. Výsledkem civilizování mravů při stolování je vidlička, vynález byzantského původu, která se objevila počátkem novověku cestou přes Benátky.

Zámecké vaření v Jindřichově Hradci…

Na zámku si vždy potrpěli na dobré jídlo a pití a jeho hojnost. Mistr kuchařský byl vysoko vážen a ceněn; někdy si velmož přivezl cizího kuchaře z dalekých cest, jindy ho musel kuchmistr na cestách doprovázet. Jel s pomocníky před panskou družinou a nakupoval potřebné potraviny, aby pán měl v městských hostincích jídla, na která byl zvyklý. Vozilo se i stříbrné stolní nádobí, přepychové ubrusy a zásoby koření. Tak i vladař domu rožmberského Vilém vezl s sebou na svou kavalírskou cestu do Itálie kuchaře Urbana se dvěma kuchtíky, aby se naučili vařit pestřejší pokrmy a obohatili tak poněkud jednotvárnou českou kuchyni.

Ve vladařově kuchyni se pak upravovaly ryby a především hovězí a telecí maso s bohatou škálou jihoevropského a orientálního koření. Zámečtí kuchaři měli svoje speciality, kterými se jejich pán rád chlubil; zejména paštiky patřily mezi nejproslulejší kulinářské výtvory. Umně vytvarované a dekorativně provedené paštiky se dělaly ze zvěřiny, drůbeže a ryb. Na stoly byly servírovány v různých formách na černém papíře posypané bílou pšeničnou moukou. Velmi se oceňovaly i složité a nákladné cukrářské výtvory. Roku 1577 přijel z Prahy na zdejší zámek cukrář Daňhel Walter učit kuchtíky připravovat cukroví z mandlí, koriandru, anýzu a cimtu (=skořice) a také cukrové nudličky a limonády.

Zásobování zámecké kuchyně zajišťovali pekaři, řezníci, vinní a pivní klíčníci, zahradníci, lovčí, myslivci, ptáčníci a mnoho dalších profesí. Zdroje, odkud se potraviny pro zámek získávaly, byly různé: nejdůleži-

tější bylo vlastní vrchnostenské hospodaření, kdy se ve dvorech choval dobytek, pěstovalo obilí – dokonce se páni z Hradce pokoušeli o pěstování rýže, i když neúspěšně. Dalším zdrojem byly povinné odvody a naturální dávky z poddanských měst a vsí a také dary, které velmožovi posílali služebníci, církevní hodnostáři, příslušníci jiných šlechtických rodů, ba i členové královské rodiny. K velmi oblíbeným darům patřila zvěřina, ryby, víno, ovoce či různě upravené paštiky. Polovinu všech potravin nakupovali hradní nákupčí pánů z Hradce na zahraničních trzích – bylo to hlavně luxusní koření (tehdy se při vaření používala

přemíra koření, hlavně šafrán, zázvor a pepř), subtropické ovoce a víno. Přiváželi je jindřichohradečtí formani, kteří pravidelně jezdili po evropských městech. Zajímavé je, že jak nákupčí, tak i formani, kromě své práce, sloužili jako stálí špehové. Když totiž „přes pole ve světě pracovali“, posílali svým pánům a na radnici rozmanité písemné zprávy, co a kde se v cizí zemi děje, hlavně „neblíží-li se krvavý Machometán

ku křesťanským zemím.“

…a zámecké jedení

Na prostřené hodovní tabuli velmože stálo cínové, stříbrné či pozlacené nádobí, občas i habánská fajáns. Hodovníci si před jídlem omyli ruce studenou vodou v připravených měděnicích a otřeli do bílých ubrousků. Oběd se podával v deset (!) hodin dopoledne a večeře v osmnáct hodin. Na velmožovu tabuli i stoly fraucimoru se podávalo i deset chodů, s nižším postavením strávníků se počet chodů snižoval, i když spravedlivé to určitě nebylo. Nejvíc jídla a hlavně masa měli ti, kteří fyzicky nepracovali, zato čeládka měla k jídlu hlavně zeleninové kaše, kroupy, zelí a chleba. Čas od času kus vařeného nebo pečeného hovězího masa. Maso vůbec bylo základní potravinou v jídelníčku velmožů, výběr byl velmi pestrý a pouze v přísně dodržovaných postních dnech se jedly ryby jak sladkovodní, tak i mořské; z těch hlavně sledi, tresky, platýzi, „vyzina“ a ústřice, ale také bobr, kterého ve Vajgaru i v nedaleké Nežárce, ba i v potocích tou dobou bývalo dost a divoké kachny. K nedělním obědům či ke slavnostním příležitostem byla

v zámecké kuchyni připravována pečeně z hus, krůt a krocanů, kterým se říkalo „indiánské slepice a kohouti“ a často se na jídelníčku objevovali „drobní ptáci všelijací “.

Občas si páni z Růže pochutnávali i na tetřevech a na čápech (!), ale největší oblibě se těšila zvěřina (jedlo se všechno od veverek až po medvěda; v hornatých krajích i zadělávaný kamzík s hnědou omáčkou). Například z Polné se dovážely „sumice“ a medvěd byl na zámek dopraven z nedaleké vesnice Senotín. Z Uher byli dokonce r. 1564 přihnáni i buvoli. Ze záznamů kuchyňského hospodářství na zdejším zámku vyplývá, že za 3 měsíce se snědlo 26 volů a krav, za 5 měsíců 43 kusů hovězího dobytka, takže suma sumárum: každý týden se ocitla na talířích dvě dobytčata. Na prostřených tabulích nechyběl ani perník, sušené vinné hrozny zvané „cibeba“, sladké bonbony se zázvorem nebo skořicí, mandlemi, anýzem, koriandrem a hřebíčkem. O zvlášť významných slavnostech tvořily součást jídelníčku „malované konfekty.“

Sabina Langerová, Žahúři v Jindřichově Hradci