Představujeme historickou kuchařku "Žahúři v Jindřichově Hradci" jindřichohradecké autorky Sabiny Langerové. Víte, jaká je poutavá historie kuchařského řemesla v Jindřichově Hradci?

Historická kuchařka Žahúři v Jindřichově Hradci je ilustrovaná nádhernými kresbami výtvarníka Tomáše Kadlece. | Foto: archiv Tomáše Kadlece

SMAŽENEC S JABLKY, CO PEKLA JEDNA KUCHAŘKA V PODZÁMČÍ

Oloupej dvanáct pěkných jablek, nakrájej je na tenké plátky. Vymaž formu máslem a vysyp strouhanou žemličkou, dej do ní pak vrstvu nakrájených jablek asi na palec ztlouští, posyp tlučeným cukrem a přebranými i vypranými hrozinkami, pak pokrej to vrstvou strouhané housky a tak vrstvy tyto neustále střídej, až vše spotřebuješ; poslední vrstva musí však být ze strouhané žemličky, kterouž poklaď kousky čerstvého másla. Dej pak do trouby a nech péci. Mezi tím přilévej po troškách 1/6 litru bílého vína a když je to upečené, vyklop to na mísu, posyp cukrem a nes na stůl.