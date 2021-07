Kolik pacientů se nyní léčí s covidem v jindřichohradecké nemocnici?

U nás není teď nikdo hospitalizovaný s covidem. Před deseti dny se u nás objevili dva pacienti, jeden pacient byl propuštěný domů, druhá pacientka byla přeložena. Jinak antigenní testy, které provádíme, a provádí se jich stále dost, tak jejich pozitivita je 0,1 procenta. PCR testy mají 0,8 procent pozitivity. Přibývají lidé se zájmem o PCR testy. Na testy přichází rodiny s dětmi v souvislosti s dovolenými.

Objevila se na Jindřichohradecku mutace delta?

Pokud se objeví podezřelý vzorek, tak některé se posílají do laboratoře do Českých Budějovic, některé na Státní zdravotní ústav. Já se domnívám, že kdo je v republice nyní pozitivní, tak má deltu. Delta významně převažuje. Zajímavá je jedna věc, že u té delty, kterou mají většinou mladší lidé, se hospitalizace nezvyšuje.

Očkování je podle vás účinné proti variantě delta?

Z médií vím, že vakcíny by měly být účinné i proti deltě. Očkování je účinné, kdyby nebylo, tak stav v republice vypadá zcela jinak. Já jsem očkován a velice to podporuji.

Očkovací centrum na fakultě VŠE v Jindřichově Hradci ukončuje provoz ke 13. srpnu. Kde se budou lidé dále moci nechat očkovat?

Od 16. srpna bude očkovaní probíhat v jindřichohradecké nemocnici na bývalé urologické ambulanci, kde jsme začínali, než se rozběhl provoz OČKA na VŠE. Očkovací ordinace má kapacitu na 250 dávek denně. Zájem o vakcínu výrazně klesá. Dětská věková skupina od dvanácti let je procentuálně nejméně oočkována. Otázkou je, zda se situace nezmění před začátkem školního roku.

Co si myslíte o tom, že lékař, který se vydal na olympijské hry do Tokia, nebyl očkován a byl mezi prvními pozitivní na covid?

Vyjádření daného lékaře jsem vůbec nečetl. Ale jestli lékař odjede na olympiádu a nenechá se očkovat, tak to je velmi nezodpovědné.

Chystáte se někam na dovolenou?

Dva roky jsem neměl ani týden dovolené. Po dvou letech bych rád jel na týden ke kamarádovi do Itálie, pokud to bude možné. Doufám, že to půjde.