Nyní ve svých obchodech nabízí CBD oleje, samotné květy, náplně do e-cigaret, ale třeba také konopnou kosmetiku. „Máme zhruba dvacet druhů olejů, všechny jsou ze sta procent přírodní,“ dodal. Kromě olejů CBD prodává také v podobě různých cukrovinek či bonbónů.

„Podle celé řady vědeckých studií má CBD antivirový, antibakteriální a protizánětlivý účinek. Funguje tak nejvíc ve spojitosti s nervovými onemocněními jako Parkinsonova a Alzheimerova choroba či epilepsie. CBD pomáhá také lidem s rakovinou na nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie. Vhodný je i pro sportovce, napomáhá totiž regeneraci svalů po sportovním výkonu,“ tvrdí Jakub Juha.

Prodává v Táboře konopí. Proti bolesti i nespavosti, navíc zcela legálně

Obliba užívání CBD produktů ale nedávno narazila u ministra zemědělství. „Bezpečnost potravin je pro mě zásadní. Nemohu akceptovat, že jsou na trh uváděny potraviny, o kterých Evropský úřad pro bezpečnost potravin nemůže konstatovat, zda jsou bezpečné. Zákaz uvádění na trh kanabinoidů a potravin, které je obsahují, bude mít dopad na některé provozovatele potravinářských podniků," uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Jeho názor však nesdílí řada odborníků, mezi něž patří mimo jiné i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

„Chápu, že zkažená vajíčka, nebo potraviny s průmyslovou solí a jiné průšvihy na trhu s potravinami nejčastěji řeší potravináři prostým stažením z trhu a ono to většinou funguje. Konopné produkty jsou ale docela jiná situace z mnoha důvodů a víme jistě, že z trhu nezmizí ani po avizované regulaci, protože to je něco jako kult,“ uvedl a dodal, že zákazem hrozí spíše zvětšení zdravotních rizik než ochrana spotřebitele.

Na situaci reagoval i premiér Petr Fiala. „Návrh Státní zemědělské inspekce na zákaz CBD extraktu v potravinách nepovažuji za šťastný a potvrzuje to i zpětná vazba, kterou mám od občanů a podnikatelů,“ uvedl a dodal, že má v plánu se setkat s ministrem zemědělství a pokusí se najít schůdnější řešení než je úplný zákaz.

Ani zákaz prodeje potravin s obsahem CBD by podle prodejce Jakuba Juhy nepřinesl ministerstvem očekávaný výsledek.

„Jde o přírodní produkty, které lidem pomáhají. Zákaz od potravinářské inspekce vnímám jako krok zpátky. Pro nás by to znamenalo, že bychom se museli nějak přizpůsobit. Šlo by v podstatě o hru kočky s myší. Nebudeme mít možnost radit lidem, jak CBD produkty správně užívat či sdělovat jejich doporučené dávkování. Museli bychom CBD prodávat například jako oleje do aroma lamp,“ vysvětlil.

Větší kontrolu a regulaci by přitom uvítal. „Bylo by dobré hlídat například množství těžkých kovů. Pro regulaci jsem, ale rozhodně ne pro zákaz,“ uzavřel.

Se zákazem CBD produktů se nehodlají smířit ani uživatelé. Patří mezi ně i Táboračka Pavla, které CBD oleje pomáhají s nespavostí. „Nechci užívat žádné léky na spaní, bojím se možné závislosti. CBD mi pomáhá, užívám ho už skoro rok. Neumím si moc představit, že bych se bez něj musela obejít. Doufám, že k zákazu nakonec přece jen nedojde. Nejsem rozhodně sama, která CBD užívá. Jen ze svého okolí vím o několika dalších lidech,“ uvedla. Pokud by k zákazu došlo, je připravená si CBD produkty shánět klidně i na černém trhu.

Před tím ostatně varuje i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Musíme najít jiné řešení než prostý zákaz a nic dál. Nejde o psychotropní látku. Zároveň, protože je to výtažek z konopí, tak úplně nejhorší scénář je celý etablovaný trh poslat do nelegálních rukou. Na nelegálním trhu je nyní obrovské množství konopí i tak, a to samo ohrožuje konzumenty,“ uvedl ve svém vyjádření na sociální síti.

Chystaný zákaz by se měl týkat pouze potravin, nikoli kosmetických a podobných přípravků. Na ty se restrikce potravinářské inspekce nevztahují. Pokud nedojde k odkladu či zrušení, zákaz by měl začít platit během června.