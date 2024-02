HHC bonbony už u něj nekoupíte

Na webu legalnikonopi.cz reagovali na množící se případy předávkování nejen u mladistvých tak, že stáhli z prodeje všechny gumové bonbony s HHC. A také vydali prohlášení. „V duchu našich etických zásad jsme se rozhodli přestat prodávat HHC gummies, už nejdou zakoupit ani online ani osobně. Zakládáme si na dodržování morálních principů. Dbáme na to, aby všechny HHC produkty byly prodávány výhradně osobám starším 18 let, tyto informace si ověřujeme na průkazu totožnosti,“ popsal Juha s tím, že si je vědom, že některé společnosti takové standardy nedodržují.

Jeden víkend a sedm otrav HHC v Karlovarském kraji. Tentokrát to nebyly děti

Celou dobu gumídky také distribuovali přes doručovací společnost, která balíčky vydávala proti občanským průkazům. „Prodávali jsme jen přes Zásilkovnu, kde je tato možnost. Vždy jsme se chovali zodpovědně, poctivě a nezaznamenali jsme po našich výrobcích ani jeden případ předávkování,“ dodal provozovatel obchodů v Táboře, Písku, Strakonicích, Stříbře, Plzni, Brně a Benešově.

Na bolest i dobrý spánek

Do obchodu Happy CBD chodí pravidelně nakupovat i žena důchodového věku. Kupuje bonbony s CBD. „Užívá je můj manžel, protože má neuropatii. Trpí hroznými bolestmi, na které mu to pomáhá. Lépe se mu spí,“ vysvětlila žena. Požadovaná citronová příchuť byla vyprodaná, proto zvolila jahodové.

Řešme urychleně HHC, prosí ředitelka školy, z níž tři žáky odvezla záchranka

O nákup podobného sortimentu je nyní enormní zájem. „Evidujeme nárůst o 600 procent na další nepotravinové výrobky s HHC, uživatelé mají strach ze zákazu, a tak se začali zásobit,“ zdůvodnil Juha. K situaci se jeho obchod postavil tak, že spotřebitele informuje o aktuální situaci na trhu. „Snažíme se o osvětu a také doprodáváme zásoby, máme na skladech zboží v hodnotě asi sedmi milionů,“ upřesnil.

Hrozí propouštění i zavírání poboček

Jakub Juha stále doufá, že se HHC nepodaří zařadit na seznam zakázaných látek. „Největší problém, že zaměstnávám asi dvacet lidí na hlavní pracovní poměr ve výrobě, v prodejnách i kancelářích. Další lidé u mě mají dohodu o provedení práce. Všichni se bojí, že se bude propouštět.“

Konopí, kratom i alkohol. V nemocnici končí stále víc dětí kvůli drogám

Přiznal, že pro některé prodejce může být situace až likvidační. „Ta možnost skutečně je, u nás také s hrozí nejen propouštění. Už jsem o tom své zaměstnance informoval. HHC a jeho deriváty totiž tvoří na šedesát procent obratů. Když je zakážou, budeme muset zavírat asi i pevné prodejny,“ popsal.

Zakázal by potraviny s HHC

Cestu vidí v zákazu cukrovinek s HHC a jejich derivátů a důsledné regulaci dalších výrobků. „Celkový zákaz podle mě není řešení, protože na trhu je plno dalších derivátů, které mají daleko silnější účinky. Mohou být čtyřikrát až pětkrát silnější. Jakmile se zakáže HHC, objeví se něco daleko horšího a může to být obrovský problém,“ zmínil Jakub Juha.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

V jeho obchodě nakupuje i pětatřicetiletý Pavel z Tábora. „Jsem pravidelným zákazníkem, užívám produkty s HHC na uvolnění. Se zákazem HHC pro malé děti souhlasím, protože jim by se to vůbec nemělo dostat do rukou. To je chyba automatů, které by měli zakázat. Jsem pro prodejny, kde se potkáváme tváří v tvář,“ podotkl s tím, že nakupuje sušinu s HHC. „Kouřím konopí dlouho, zejména pro jeho uklidňující a relaxační účinky.“

Hledají společně řešení

Řešením problému jsou podle Jakuba Juhy prověřené e-shopy a prodejny, ucelený legislativní rámec a důsledná osvěta. „Všechno musí mít svůj řád, přesnou legislativu. Východiskem je regulace HHC v co nejkratší době,“ konstatoval s tím, že Asociace za bezpečné konopí v čele s předsedou Tomášem Vymazalem se tomuto tématu věnuje dlouhodobě. Její členové jsou od začátku proti prodeji v automatech a usilují o ucelený legislativní rámec pro produkty z konopí s látkami, jako jsou CBD, HHC a dalšími kanabinoidy. Stejně tak chtějí regulovat i prodej problematického kratomu.

Na prodeji konopí z CBDmatu není nic amorálního. Pomáhá už i lidem na jihu

Na podzim se její členové na setkání v Malšicích na Táborsku shodli na řadě věcí. Například, že je nutné vybrané konopné produkty silně regulovat, co se týče jejich obsahu a kvality účinných látek. Nesouhlasí s plošným zákazem psychomodulačních látek, ztotožňují se s omezenou reklamou i varováním na výrobcích. Chtějí nastavit parametry pro konzumenty, kteří chtějí užívat psychomodulační látky v mezích zákona. Stejně tak pro producenty, kteří chtějí být poctiví a zaváží se k dodržování etického kodexu asociace.

VIDEO: V Hradci se objevil automat na drogu mladistvých. Zájemci se jen hrnuli