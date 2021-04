„Uvědomujeme si, že je potřeba se věnovat rozvoji nadaných dětí, vyhledávat je a podporovat je v jejich rozvoji. V tomto nám pomáhá spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou a s nadačním fondem Qiido. Tyto aktivity jsou podporovány ministerstvem školství a také zřizovatelem školy Městem Jindřichův Hradec,“ řekla k projektu ředitelka 4. ZŠ Jana Šperlová.

Vysvětlila také, že v každém kraji České republiky se této aktivity zúčastňuje jedna vybraná základní škola. Spolupráce 4. ZŠ s nadačním fondem Qiido začala v červnu roku 2020. Od nového školního roku bude škola školou partnerskou. Partnerství umožní pracovat s MiND žáky na odborné úrovni.

„Mimořádně intelektově nadané děti jsou děti, které se účastní vzdělávacího procesu, ale ne vždy jsou plně úspěšné, a to proto, že náš vzdělávací systém není nastaven na to, aby tyhle děti prioritně vyhledával. Tyto děti lze odhalit už v mateřské škole ve věku pěti let. Dítě se chová trochu odlišně, může být výjimečně nadané v jedné oblasti, ale zároveň selhává v jiné oblasti,“ přibližuje, kdo je MiND žák, Jana Šperlová.

Čtvrtá základní škola se celý rok připravuje na vstup dětí MiND do prvního ročníku. „V případě, že bude zájem, tak vyhledáme MiND žáky mezi těmi, které už ve škole máme máme, a když bude diagnostikován žák v okruhu J. Hradce, mohou ho rodiče přesunout na 4. ZŠ,“ komentuje ředitelka.

Pokud by škola měla v ročníku pět a více dětí, tak je možné v rámci programu vyučovat děti zvlášť. Ostatní předměty by ale tyto děti měly společné se stávajícími spolužáky.

Na přijetí MiND dětí z jiných škol je 4. ZŠ připravená. Výjimečně nadaných žáků jsou podle slov Jany Šperlové dvě až tři procenta populace.