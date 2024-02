Zdroj: Deník„Učíme matematiku klasickým způsobem s prvky Hejného metody, když žáci umí klasiku a ví, kolik je dvanáct krát dvanáct zpaměti, tak poté mohou dělat tuto metodu, a ne naopak. Platí to především pro druhý stupeň. Rodičům se to občas nelíbí, když se děti musí naučit vzorečky zpaměti,“ přiblížila metody výuky ředitelka třeboňské základní školy Jana Polčáková s tím, že ji úspešnost žáků u přijímaček těší.

Druhou školou v top 5 v přijímačkách z matematiky je Základní škola České Velenice (51,10 %), následuje Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí (47,68 %), ZŠ Jindřichův Hradec III., Vajgar 692 (46,25 %) a ZŠ Strmilov (46,03 %).

Ve zkouškách z českého jazyka se pak v uplynulých pěti letech nejlépe dařilo žákům ze Základní školy Jindřichův Hradec V. Češtinářský test tu zvládli průměrně na 62 procent. Vedení školy má z prvenství radost. „Snažíme se všichni, aby naše děti byly úspěšné. Na český jazyk nemáme speciální zaměření, ale paní učitelky se snaží být inovativní, rozvíjet čtenářskou gramotnost, což je základ, a zároveň vedeme výuku v modernějším stylu, který se požaduje na středních školách, a díky tomu zřejmě jsme takto úspěšní,“ komentovala tajemství úspěchu Petra Hronová, zástupkyně ředitelky.

Druhá v přijímačkách z češtiny je Základní škola Jindřichův Hradec II., Jarošovská 746 (60,46%), následuje Základní a mateřská škola České Velenice (59,90%), Základní a mateřská škola Lomnice nad Lužnicí (59,87%) a Základní a mateřská škola Deštná (58,92%).

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat