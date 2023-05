Před několika dny přijali do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni sýkoru koňadru, chycenou právě do lepové pasti. Očistit její slepené peří zabralo zvířecím záchranářům několik hodin práce. "Peří je jemná a složitá struktura. Nejdříve křídla musíme obalit v jemném dřevěném popelu, který se na lep naváže a na smytí používáme následně tuk, například máslo. Na závěr ještě dostáváme z peří mastnotu pomocí vlažné vody s mýdlem, což se ale musí víckrát opakovat," vylíčila záchranu ptáka ošetřovatelka Martina Němcová. Tato konkrétní sýkorka podle ní měla štěstí a mohla se po krátké rekonvalescenci vrátit do volné přírody.

Případů zalepených zvířat řeší zvířecí záchranná stanice v Třeboni několik do roka. Ve skutečnosti jich je ale daleko více. "Často se stává, že pták nebo netopýr, který se takto přilepí, uhyne do doby, než ho někdo objeví. Taková zvířata nám samozřejmě lidé nehlásí," poznamenal pracovník záchranné stanice Jan Nový. Ani pták, který se včas dostane do rukou záchranářů, ale nemá vyhráno. "Při ošetření křídel musí zvíře strávit třeba hodinu v těžkém stresu, kdy ho držíte v nepřirozené poloze a stíráte mu peříčko po peříčku. Může to mít i fatální důsledky," dodal Jan Nový. Lidé se často zvíře snaží zachránit i sami a na odstranění lepu používají ředidlo, které ale živočichům může způsobit smrt.

Problematika lepových pastí se dostala i na stůl ministra zemědělství. „Ačkoliv je prodej i používání lepových pastí určených speciálně pro obratlovce v České republice zakázáno, ročně umírají desítky ptáků i malých savců. Na vině je nesprávné použití lepicích pastí určených pro hmyz, které zahrádkáři běžně na svých pozemcích využívají,“ řekl ministr Zdeněk Nekula. Ústřední komise pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství proto v loňském roce přijala stanovisko, že lepicí pasti pro hmyz musejí být použité a umístěné pouze tak, aby zabránily náhodnému přilepení se obratlovců, zejména ptáků. V opačném případě jde o porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a pachateli hrozí pokuta.