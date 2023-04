Několik stovek exponátů sestavil sedmatřicetiletý milovník Lega Michal Plos z Českých Budějovic. Jeho výstava dokazuje, že z oblíbené stavebnice je možné postavit téměř cokoliv. "Na minulé výstavě mohli návštěvníci spatřit unikátní model Apocalypseburg z filmu Lego Movie 2, tentokrát uvidí celou sérii. Vytvořil jsem vlastní samolepky v několika velikostech, které budou od 17. dubna po celou dobu výstavy k nabídce jako turistická vizitka," nalákal stavitel Michal Plos. Pro děti jsou navíc připravené i hry na postřeh. "Přibyla i taková trochu vtipná aktivita, kterou najdete na galerijní zdi ve vstupní místnosti. Jsou to tři obrázky s deseti rozdíly. Jen na okraj prozradím, že i stíny se mohou lišit," napomohl autor výstavy.

Největším lákadlem expozice z kostiček je ale obří město, které se rozprostírá na několika stolech. Vzniklo speciálně pro výstavu ve Veselí nad Lužnicí a jeho tvůrci zabralo desítky hodin práce. Návštěvníci mohou obdivovat nejmenší detaily, jako jsou drobné květiny ze stavebnice, které si Michal Plos vytváří sám. Při bližším zkoumání zaujmou také vybavené interiéry jednotlivých budov nebo postavy uvnitř. Stavitel navíc svoji chloubu neustále rozšiřuje. "V současné době je už o něco větší, než loni. Během výstavy se ale město může ještě vyvinout," dodal jeho tvůrce.

Zdroj: Jana Urbanová

Michal Plos si staví z Lega už více než tři desetiletí a vášeň ho stále neopouští. „Poprvé jsem dostal Lego v šesti letech, když jsme jeli do Legolandu v Dánsku a pamatuji si, že v něm bylo takové malé bílé svítící strašidýlko,“ zavzpomínal na své začátky Michal Plos. Záliba v Legu ho sice provází po celý život, nejvíce staveb ale vznikalo v době covidu. Ve své sbírce má Michal i výjimečné kousky. „Mám například všechny figurky k desátému výročí Lego Ninjago i stavebnice Lego z devadesátých let, nejstarší set je pak z roku 1986, a to je vojenská pevnost,“ pochlubil se stavitel, který má doma na půdě přes 300 tisíc kostiček.

Svět lega v galerii třeboňského zámku můžete přijít obdivovat každý den v čase od 10 do 16 hodin. Vstupné pro děti je 40 korun, jejich dospělý doprovod zaplatí o desetikorunu víc. Výstava Lego pod Zámkem potrvá do 27. května.