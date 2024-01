Majitel zámku v Chlumu při rekonstrukci ignoruje památkáře. Místním uzavřel park

Obyvatelé městysu rekonstrukci památky pečlivě sledují od jejího začátku. Přestože většina z nich obnovu zámku vítá, svůj názor veřejně vyjádřit nechtějí. „Dřív bylo v zámku rekreační středisko, pak to vlastnil nějaký Ital, který tu dlouho nic nedělal, pouze prováděl nějakou lehkou údržbu a pravidelně natahoval hodiny. Celý ten objekt dál chátral, park byl zarostlý a padaly tam stromy. Teď je to moc krásné, viděla jsem fotky na internetu a budou to vlastně takové lázně. Líbí se mi, že to nový majitel dělá pro lidi. Park je sice zavřený, ale myslím, že si na to místní časem zvyknou,“ řekla Deníku anonymně jedna z obyvatelek Chlumu. Právě zmíněný zámecký park byl desítky let z několika stran volně přístupný a pro místní šlo o frekventovanou zkratku. Vedení městysu se snažilo s vlastníky objektu o obnově původního stavu vyjednávat. „Park zůstává zpřístupněný zatím stále stejně, čili oplocená je část od bývalého pivovaru směrem k zámku. V důsledku to znamená, že lidé při cestě z centra do horní části městysu využívají trasu kolem hlavní silnice, kde je ovšem nebezpečný úsek u křižovatky pod sídlištěm. Zde není chodník a kapacitně se ani nevejde. Na této silnici II. třídy je silný provoz a zatáčka u zmíněné křižovatky je značně problematickým bodem,“ poznamenala starostka Chumu u Třeboně Jitka Bednářová. Přilehlý park se místním i návštěvníkům otevře od února společně s celým areálem. Nebude už ale průchozí tak, jak byli místní zvyklí.

Stinnou stránkou proměny zámku jsou ale chybějící povolení od památkářů i stavebního úřadu. „Veškeré bourací práce a práce spojené s odstraňováním historických částí konstrukcí napadených dřevomorkou v objektu byly mimo jiné podmíněné průzkumem, odborným posouzením jednotlivých prvků a svoláváním pravidelných kontrolních dnů,“ sdělila vedoucí odboru péče o památkový fond Danuše Thimová s tím, že tyto předpoklady nebyly naplněny. Odborní pracovníci Národního památkového ústavu se také několikrát snažili zúčastnit místního šetření, do areálu zámku jim ale nebyl majitelem umožněn vstup. Práce v interiérech zámku navíc proběhly i bez povolení stavebního úřadu v Třeboni. „Původní ani současný majitel s námi nekomunikují. Nedaří se nám doručovat, proto jsme jim udělili pokutu a budeme ji dávat k vymáhání,“ odpověděl vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu v Třeboni Miroslav Roubal. Vlastníkem zámku v Chlumu u Třeboně je společnost Zámek d´Este s.r.o, která nedávno změnila jednatele. Deníku se podařilo kontaktovat zdroj blízký majiteli zámku, který si ale nepřál být jmenován. Potvrdil, že vlastník má zájem dát postupně všechna povolení do pořádku.

Zámek v Chlumu u Třeboně vyrostl v roce 1710 na místě původní tvrze. Svoji současnou podobu získal po roce 1900, kdy objekt vlastnil rakousko-uherský arcivévoda František Ferdinand d'Este. Od roku 1925 se zámek stal vyhledávaným letoviskem. Mířili sem i známí umělci jako například Oskar Nedbal, Antonín Sova nebo František Hrubín. K památce náleží i malebný park o rozloze zhruba 20 hektarů.