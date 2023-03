V objektu později fungoval ústav pro zdravotně postižené a k tomuto účelu byl kompletně uzpůsobený. Původní obyvatele tu nepřipomínalo téměř nic. To se ale změnilo v roce 2002, kdy zámek koupili manželé Doubravovi. "Byla to především myšlenka mého manžela, který měl hudební směr vzdělání a byl také velkým fanouškem vážné hudby. Měl tento zámek stále v podvědomí, když tam dožila Ema Destinnová. A když jsme občas jezdili do Českých Budějovic kolem něj, bylo mu líto, v jakém je stavu a jak je zpustlý," zavzpomínala Radoslava Doubravová.

Trvalo zhruba jen čtyři roky, než se zámek podařilo znovu otevřít a přiblížit místo dožití opěrní pěvkyně veřejnosti. "Paní Čadová, které zámek znárodnili, měla nashromážděné různé staré fotografie a písemnosti, které nám předala, a to byl základ. Při sestavování expozic o Emě Destinnové nám pomohlo i Národní divadlo. Pročítali jsme také staré knížky o Stráži, abychom to dali celé dohromady," popsala majitelka zámku. Problém byl především s vybavením objektu. "Původní mobiliář byl totiž rozvezený na jiné zámky, například na Červenou Lhotu, část skončila v muzeu v Jindřichově Hradci. Potěšilo nás také, že někteří lidé, kteří si dříve mobiliář ze zámku odkoupili, ho teď vracejí. Vrátil se nám například nádherný kuchyňský servis a nádobí, židle nebo šatník, který měla Ema Destinnová. Našli jsme i firmu, která nám pomohla podle jednoho kusu nábytku udělat celou soupravu," neskrývala radost Radoslava Doubravová.

Před pěti lety ale majitelka zámku zůstala ze dne na den na vše sama. "Manžel ještě ráno prováděl návštěvníky a odpoledne už nebyl. Bylo to náročné, nevěděla jsem ani, kde jsou pojistky. Teď mi se vším pomáhá rodina, především dcera a ještě snacha. Vracejí se k nám i studenti, kteří u nás pracovali. Je mi 77 let a už nemohu sama jezdit vlastním autem, musím tak někoho stále prosit, aby mě odvezl. Snažím se u všeho být a moc mě to baví, ale síly ubývají," konstatovala majitelka objektu, která bydlí na Šumpersku. Kromě interiérů zámku a organizace akcí i prohlídek se navíc musí starat také o rozlehlý zámecký park a lesopark, který lemuje řeku Nežárku.

Na prodej zámku paní Doubravová podle svých slov nechvátá a nového majitele si pečlivě vybírá. Chce totiž, aby komplex dál sloužil lidem a ne jako soukromé sídlo. "Přála bych si, aby zámek koupil někdo, kdo bude ochotný pokračovat v tom, co jsme tady s manželem vybudovali a zachoval v provozu alespoň muzeum včetně cenných exponátů a zůstaly také koncerty," uvedla Radoslava Doubravová s tím, že v zámečku je krásný hudební sál, s kapacitou téměř 200 míst a výbornou akustikou, kde se konajíí koncerty vážné hudby. První z těch letošních je na programu už 20. května.

Renesančně barokní zámek s bohatou historií i nejrozsáhlejší muzejní expozicí o Emě Destinnové je v nabídce realitní kanceláře už déle než rok. Zájemců se během této doby ozvaly desítky. "Jednali jsme zhruba s 45 lidmi, jsou mezi nimi i české firmy. Měli jsme několik opravdu vážných zájemců, ale zahýbala s nimi krize, protože firmy se začaly bát investic a koupi raději odsunuly," poznamenal makléř Martin Gruzdz z realitní kanceláře Realdomus, která má prodej zámku na starosti. Podobné objekty prý rozhodně neprodává každý den. "Prodej zámku je svým způsobem unikát, není to jako prohlídka běžné nemovitosti na hodinu, ale klidně i na celý den. Občas si připadám spíše jako kastelán než makléř," řekl s nadsázkou Martin Gruzdz. Cenu zámku ale neprozradil s tím, že vážní zájemci si ji mohou vyžádat u realitní kanceláře.