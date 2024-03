Mnohem dříve, než bývá zvykem, se letos otevřou prohlídkové trasy jindřichohradeckého hradu a zámku - už v sobotu 16. března. Zámecké pokoje navíc zkrášlí květiny, pro malé návštěvníky si zase připravili hru s hledáním vajíček. A nebude chybět ani rozdávání sladké kaše.

Zámek v Jindřichově Hradci už se připravuje na novou sezónu. | Foto: Archiv Deníku

Kastelán Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec Jan Mikeš přiblížil, že speciální prohlídkový okruh zahrnující Černou kuchyni, zelené pokoje a Rondel mohou návštěvníci už od otevření v sobotu 16. března navštěvovat každý březnový víkend.

„Samozřejmě také v letošním roce se mohou všichni Jindřichohradečáci těšit na speciální velikonoční akci na zámku. V pátek 29. března začínáme tradičně s prohlídkami bez průvodce, umožňujícími si zámek projít vlastním tempem. První patro Adamova stavení a Rondel budou zkrášleny stovkami květů v květinových aranžmá floristy Slávka Rabušice a jeho přátel. Pro všechny malé návštěvníky máme připravenou hru na hledání ukrytých vajíček, která se budou různě schovávat na celé prohlídkové trase. A pokud správně vyluští tajenku získá každé dítě malou sladkou odměnu,“ popsal Jan Mikeš a doplnil, že prohlídky v tomto duchu budou probíhat celou dobu jarních svátků, a to včetně Velikonočního pondělí.

Nahlédněte do běžného života na památkách, otvírá se podzemí, vodárna i léčebna

V sobotu 30. března se na zámku, díky spolupráci s divadelní a šermířskou skupinou Jindřich, bude po roce znovu podávat sladká kaše.

„Jejího rozdávání se znovu ujme přímo Bílá paní s pomocí kuchaře, kuchtiček a také stráží v historických kostýmech dohlížejících na to, aby nikdo nepředbíhal. Na třetím nádvoří také budou ve stáncích připravení prodejci postního občerstvení. Návštěvníci se mohou těšit na sladké zákusky, ale i skvělé rybí speciality,“ uvedl dále kastelán Jan Mikeš. Během Velikonoc bude památkový areál otevřený od pátku do pondělí, vždy od 10:00 do 12:00, a poté od 13:00 do 16:00. Pro více podrobnějších informací můžete zavítat na webové stránkyhradu a zámku.