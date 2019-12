Zámek v Třeboni je historicky spojen jednak s Rožmberky, kdy tu zemřel v roce 1611 Petr Vok. A zároveň je prvním sídlem Schwarzenbergů v Čechách. „Díky tomu pro ně byl třeboňský zámek srdeční záležitostí a nestalo se z něj žádné vysoce honosné sídlo. To se svým způsobem projevilo na přelomu 19. a 20. století, kdy Schwarzenbergové díky průmyslové revoluci byli velkými podnikateli a začali si uvědomovat, že pro ně je důležitá i soukromá stránka života. Rozhodli se tedy o Vánocích s celou rodinou scházet právě v Třeboni. Vánoční svátky tu oslavili poprvé v roce 1895,“ doplnil kastelán.

Vánoce v Třeboni Schwarzenbergové trávili dlouhých 27 let, až do roku 1922, než tu tradici nadobro ukončily pozemkové reformy. Na Vánoce se sem sjela celá knížecí rodina, která měla v císařském zlatém sále obrovský vánoční strom. Když začala sezona plesů, tak se v průběhu ledna postupně všichni vraceli převážně do Vídně, aby stihli ty nejvýznamnější plesy. A v průběhu jara se opět navrátili do Čech.

„Třeboň má tu jedinečnou možnost být turistickým centrem i v zimě, a to právě díky tradici schwarzenberských Vánoc. A my si je připomínáme. Výzdobu zámku připravujeme tak, abychom se přiblížili přelomu 19. a 20. století. Do vánočně vyzdobené prohlídkové trasy vkládáme i příběhy, které se vyloženě k tomuto období vztahují. Chceme lidem přiblížit šlechtický život i jinak, než že byli obklopení zlatem a drahými šperky. Díky vychovateli schwarzenberských dětí Hubertu Havránkovi, který vydal veškeré detaily a příběhy, které Schwarzenbergové v Třeboni měli, toho víme o jejich zvycích hodně. Jako je třeba sypání soli z oken zámku, aby vítr nepolámal jejich výstavní lesy, nebo hloubení důlku v parku, do kterých děti dávaly oříšky a ovoce, aby veverky a zvěř měly co jíst přes zimu. Zvláštním zvykem pak bylo kácení vánočního stromu. Kníže se zeptal nejmladšího člena rodu, zda může zatleskat. Pokud dítě svolilo, kníže vstal a zatleskal. Dveřmi se pak do salonu rozeběhlo veškeré služebnictvo a povalilo vánoční stromek na zem. Visely na něm totiž dárečky, které byly právě pro tyto zaměstnance určené,“ popsal několik tradic Vít Pávek.

Na speciální vánoční prohlídky se na třeboňském zámku můžete vydat od úterý do soboty, první prohlídka začne vždy v 10 hodin a poslední ve tři hodiny odpoledne. Na zámeckém nádvoří bude k vidění živý betlém a jsou připravené také adventní koncerty. A třešničkou na dortu budou na konci roku hrané kostýmované prohlídky, které návštěvníkům připomenou, jak vypadaly první Vánoce na zámku v roce 1985. Tyto netradiční prohlídky můžete navštívit od 27. do 29. prosince, od 13 do 19 hodin. Je lepší si předem na zámku nebo mailu zamek.trebon@seznam.cz rezervovat místo, protože o ně je vždy velký zájem.