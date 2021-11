SŽ tedy musí postavit nový most vedle starého, což již dříve avizovala. Dříve chtěla SŽ starý most zbourat. Správa železnic bude dál připravovat stavbu nového mostu, sdělila dnes ČTK mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.

Zaorálkovo rozhodnutí je pravomocné. "Ministr kultury shledal, že ministerstvo kultury shromáždilo všechny potřebné podklady a dospělo k závěru, že jde o hodnotný železniční ocelový příhradový most z konce 19. století. Je vůbec prvním železničním mostem v českých zemích, který se postavil bez lešení, pouze letmou montáží," uvedla Awwadová.

Ministerstvo kultury dostalo podnět k tomu, aby most prohlásilo kulturní památkou, v březnu. Ve správním řízení pak mostu na trati Tábor – Písek tento status udělilo. Proti rozhodnutí podala SŽ rozklad, který Zaorálek zamítl, jak uvádí na webu. Podle ministerstva to, že most je památkou, nebrání tomu, aby se trať modernizovala: nový most bude několik metrů severně od původního historického. Na tom, že most se má stát památkou, se shodly městské úřady Písek, Milevsko, jihočeský krajský úřad i památkáři.

"Když je most chráněný jako kulturní památka, musela by se nejdřív památková ochrana zrušit, aby se most mohl zbourat," řekl Šnejd.

Musí se o most postarat

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) se obává, zda ministerstvo kultury bude mít dost peněz na to, aby se o most staralo. "Musí se o něj postarat. Obávám se, že při nákladech, které jsou s tím spojené, se budeme dívat na most, který bude chátrat. Pokud má ministerstvo stovky milionů, aby se mostu věnovalo, je to pro Jihočeský kraj dobrá zpráva, když praktické využití mostu je velmi limitováno, protože pozemky kolem jsou v soukromém vlastnictví a vlastník nedeklaruje, že by nechal využít most pro cyklotrasu," řekl Kuba.

Nový železniční most přes Orlík postaví za 543,6 milionu Kč Metrostav. SŽ to oznámila v červnu a avizovala, že firma odstraní dosavadní most. Práce by měly skončit v říjnu 2024, sdělil ČTK v červnu mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Původní ocelová konstrukce z roku 1889 nevyhovuje, na trati tak nelze využít některé typy vlaků. Nemohou tam jezdit nákladní, nejvyšší možná rychlost je 30 kilometrů v hodině. Vznikne nový železobetonový most, bude poblíž původního. S rozpětím oblouku 156 metrů bude jedním z největších v Česku, dlouhý bude 316,3 metru, vzepětí bude 34,7 metru.

Původní most 280,2 metru dlouhý, 69,5 metru vysoký a vážící 940 tun se zatím moc neopravoval. Při stavbě orlické přehrady se jen zesílily části zatopených pilířů, drobné opravy přišly v 70. a 80. letech minulého století. Ocelová konstrukce mostu nesplňuje požadavky na rychlost a zatížení.

Most je na trati Tábor - Písek, poblíž obce Červená nad Vltavou, jejíž původní část je od výstavby přehrady zatopená. Trať vede nad nádrží Orlík. Je to jediný most přes Vltavu na železnici mezi Českými Budějovicemi a Prahou.

Železniční most přes Vltavu se stavěl v letech 1886 až 1889, funguje od 20. listopadu 1889. Ve své době byl druhým nejvyšším mostem v Rakousku, za mostem Trisana v Alpách vysokým 87 metrů. Červená nad Vltavou patřila v 50. letech 20. století k turistickým tahákům, zdejší letovisko se ale zatopilo při vzniku orlické přehrady. Kvůli jejímu napuštění se musel na výše položené místo přestěhovat tamní románský kostel.