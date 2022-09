Miniaturní jihočeská vesnička je ozdobou Plešovic. Stará se o ni rodina

Kromě akčních ukázek ocenili malí i velcí návštěvníci možnost prohlédnout si i vystavenou techniku, posadili se třeba na policejní čtyřkolku nebo do vozidla dopravní policie. "Podívali se i do úplně nového monitorovacího vozu, do vozidla eskortního oddělení a také do Schengenbusu cizinecké policie," dodala mluvčí. "V neposlední řadě diváky zabavili policisté z oddělení tisku a prevence, kteří si připravili soutěže pro všechny věkové kategorie. Děti i dospělí ukázali, jak se orientují v dopravní problematice, jak znají dopravní značky a umí řešit křižovatky. V policejní střelnici si vyzkoušeli střelbu z kuše a mohli se projít v brýlích simulujících opilost. Za odměnu si pak odnášeli od policistů dárečky."