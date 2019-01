Jindřichův Hradec – Jindřichohradeckým zastupitelům začíná docházet trpělivost s chováním některých řidičů v ulicích města.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Kateřina Slouková

Diskuzi na toto téma otevřela na veřejném zasedání Jarmila Kulhavá (SZNK), která poukázala na neustálé překračování rychlosti poblíž přechodu u katastrálního úřadu a vznesla dotaz, zda by nebylo rozumné v těchto místech umístit zpomalovací práh. Toto řešení však není na městském okruhu možné, proto zastupitel Otakar Kovář (ODS), který problém vnímá podobně, přišel s jiným řešením.

„Nebylo by vhodné, aby město zakoupilo radar, jež nejen monitoruje rychlost, ale dokáže také fotit a pokutovat? Myslím, že by si na svůj provoz vydělal," vznesl dotaz směrem k zástupcům radnice. V tomto úsilí jej podpořil i Jaroslav Beran (ČSSD), jenž je bývalým policistou a danou problematikou se zabývá již několik let.

„Sice máme výstupy z měření, ale dál s tím již nic neděláme a po neukázněných řidičích nijak nevymáháme, aby se začali chovat jinak. Když se podíváme do sousedního Rakouska, tak v každé sebemenší vesničce dávají řidiči okamžitě nohu z plynu, jakmile zahlédnou onu pověstnou krabici, protože si nikdo není jistý, zda se nedostane do kolotoče správního řízení," podotkl Jaroslav Beran.

Starosta Stanislav Mrvka s takovým řešením v zásadě souhlasil, upozornil však na jeho finanční náročnost. „Problematických míst máme v Hradci asi sedm. Jedno takové zařízení ale stojí zhruba půl milionu. Pokud by tedy zastupitelé několika milionovou investici schválili v rozpočtu, já s tím problém nemám," konstatoval hradecký starosta.