Jindřichův Hradec, Děbolín –Práce na Trigonu u Děbolína už začínají.

Studie rozhledny na Rýdově kopci. | Foto: Miroslav Hájek

Poslední překážka ve stavbě rozhledny na Rýdově kopci u Děbolína padla, když na svém středečním jednání schválil jindřichohradečtí zastupitelé její financování.

K rozpočtovému opatření, které na stavbu uvolní z městské kasy zhruba 2,2 milionu korun, se kupodivu nekonala žádná diskuze, přestože úmysl postavit za Děbolínem rozhlednu má své zapřísáhlé odpůrce. V tuto chvíli už ale bylo jasné, že stavět se začne v každém případě a schválení rozpočtového opatření bylo spíše formalitou.

Trigon, jak rozhlednu její tvůrci pojmenovali, vybuduje za téměř dvanáct milionů bez DPH společnost Status stavební z Humpolce, která vyhrála ve veřejné soutěži vypsané městem. Jak ale upozorňuje místostarosta Bohumil Komínek, zaplatí město z této částky pouhý zlomek.

„Jedná se skutečně jen o těch 2,2 milionu, neboť zbytek pokryje dotace," poznamenal místostarosta, který informoval také o tom, že firma si již převzala staveniště, aby mohla zahájit práce.

„Některé věci by měly být hotové už do konce roku, ale hlavní část se bude dělat začátkem toho příštího a stihnout by se všechno mělo do března," tvrdí místostarosta, podle nějž tak bude rozhledna připravená už na příští turistickou sezónu. Od Trigonu si pak vedení města slibuje zejména podporu turistického ruchu. Toto nadšení však příliš nesdílejí samotní Děbolíňáci. Někteří stavbu považují za mrhání penězi, za které mohlo být něco jiného. Takový názor má například i děbolínský rodák Tomáš Česánek. „V Děbolíně dodnes není kanalizace, ale hlavně, že tu bude rozhledna, která je vlastně k ničemu. Nechápu, kdo to mohl vymyslet," rozčiluje se.