Místostarosty se stali Magda Blížilová (ANO), Radim Staněk (ODS) a Miroslav Kadeřábek (ČSSD). Radu doplnil Jaroslav Chalupský a Milada Petrů (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní) a Jaromír Kopřiva (nezařazený, zvolený za Piráty).

Přinášíme ohlasy ohlasy zastupitelů napříč stranami:

Vladislav Burian (SNK ED + NK STAN) odvolaný radní:

Zdroj: Deník / Adam HudecPo osmnácti letech, co jsem člen zastupitelstva, se musím přiznat, že je to pro mne nový prvek. Na ten mají kolegové, kteří vytvořili novou koalici, naprosto zákonný nárok. To chápu. Ale trošku nechápu dva členy ČSSD, kteří mne fakt překvapili. Ale čas ukáže, co na to občané Jindřichova Hradce. Kdo zaseje vítr, sklízí bouři. To se ukáže nejpozději za dva roky u voleb. Na druhou stranu chci Janu Mlčákovi popřát, aby se stal dobrým starostou města, aby měl oporu v radě a ve svých místostarostech. Nechci tvrdit, že jsem zklamaný. Opravdu nejsem zklamaný z toho, že už nejsem radní. Ale vadí mi, že po Hradci šly poslední týden pomluvy o tom, kde a komu usiluju o místo. To mne uráží. Uráží mne pomluvy a lidská závist. To, že došlo ke změně, chápu. Je to logické a ještě jednou musím říct – zdar nové radnici. Osmnáct let jsem byl nezávislý a tím chci také zůstat. Jsem třicet let občanem Jindřichova Hradce a mám toto město velice rád. Pokud ze strany vedení městy přijdou dobré myšlenky, plány a programy, rád je podpořím. Pokud si budu myslet, že jde o nesmysly nebo tam jsou zásadní chyby, rád to budu s panem Mlčákem konzultovat. Vyjádřím se jako opozice, ale vždycky sám za sebe.

Jakub Rytíř (ANO), předložil návrh na odvolání rady:

Zdroj: archiv DeníkuS návrhem na odvolání dosavadní rady přišlo patnáct zastupitelů, já jsem byl pouze jejich mluvčím. Vyměnilo se tedy vedení města. Hlavním důvodem byla touha po změně ve vedení města. Myslíme si, že to nešlo úplně správným směrem. Doufám, že nově vzniklá koalice bude pevná. Hlavně se teď musíme dohodnout na koaliční smlouvě, to bude důležitým předmětem diskuze. Musíme rozdělit kompetence místostarostů a domluvit se vůbec na fungování koalice. Věřím, že to bude otevřenější, než to bylo doposud a že budeme věcně diskutovat o jednotlivých tématech. Zcela nepochybně byl spouštěčem celé situace rozkol v ČSSD. Všichni zastupitelé byli osloveni dopisem několika zastupitelů z ČSSD, kteří tam zůstali. I když po dnešním jednání mi není jasné, kdo tam vlastně zůstal a kdo ne.

Jan Mlčák (Patrioti), nový starosta:

Zdroj: Deník / Lucie VáchováMyslím si, že jednání zastupitelů probíhalo velmi korektně a jsem rád za všechny názory. Jmenování starostou je pro mne velký závazek. Hlavou se mi honí spousta věcí, které budu muset v první řadě řešit. Nejdříve se budu muset seznámit s chodem úřadu, protože město není nemocnice a jsou tam určité odlišnosti. Řešení mého odchodu z funkce ředitele pelhřimovské nemocnice bude velmi složité. Mám sice vychované nástupce, ale samozřejmě tam bude rozhodovat pan hejtman a kraj. Souběh funkcí ale pro mne v žádném případě nepřipadá v úvahu.

Stanislav Mrvka (Změna 2020), odvolaný starosta:

Zdroj: Deník/ Adam HudecK dnešnímu jednání zastupitelstva není co dodat. Jak je psáno v bibli: Dokonáno jest. Samozřejmě jsme věděli, že to mají připravené. Že je připravená nová patnáctičlenná koalice. Hlasovali zodpovědně. Já doufám, že budou pracovat pro město a ne pro svoje partikulární zájmy. Já jsem novou koalicí osloven nebyl. Tak to ani nemůže být. Ani náhodou. Tam se jednalo o pomstu ČSSD vůči mně, to byl hlavní motiv. K tomu se pak ostatní přidali. Já jim to nemám úplně za zlé, jen využili situaci, která v ČSSD vznikla. Je to malost, která se jednou ČSSD vrátí. V zastupitelstvu budu pracovat dál jako doposud. Myslím si, že spoustu věcí a postupů znám a jsem schopný přispět k věcem, které budou pro město vhodné. A blokovat budu věci, které budou městu škodit. A mám úplně přesné plány – poseču zahradu, musím dodělat podlahy ve sklepě a budu se věnovat volební kampani pro krajské a senátní volby. Tímto se mi k tomu otevřel prostor. Voličům, kteří mi v komunálních volbách dali nejvíce preferenčních hlasů, bych chtěl poděkovat. Naše konání bylo vždy vedené zájmem ve prospěch města. Aby se někam posunovalo. Poslední dva roky jsme ale na každém zastupitelstvu řešili to, co se neudělá, a ne to, co se udělá. Pokud by takto měla nová koalice pokračovat, tak pánbůh ochraňuj Hradec. Myslím si, že Jan Mlčák je profesionál, se kterým já nemám vůbec žádný problém. Šel jsem mu popřát a nabídnul jsem mu, pokud bude mít zájem, že mu předám potřebné informace. Rozhodně po sobě nenechám prázdnou kancelář, nemám s ním žádný problém. Problém bude mít možná on, aby uhlídal ten nesourodý spolek.

Sabina Langerová (SNK ED + NK STAN), odvolaná radní:

Zdroj: Deník / Adam HudecJá si myslím, a vím, že to všechno bylo předem domluvené. Takové ty tanečky okolo, že nikdo nemá mandát, proběhnout nemusely. Probíhalo to v intencích zdejšího zastupitelstva, neočekávala jsem ani žádné velké myšlenky. To, že všichni slibují, že se budou chovat tak, aby toto město zvelebovali, to jsou takové pionýrské řeči a trochu klišé. Jen ať pánbůh toto město ochraňuje ode všeho zlého.

Petra Blížilová (ČSSD), zastupitelka:

Zdroj: Deník / Adam HudecMyslím si, že úplně na můj popud tato situace nenastala. Já jsem opravdu ještě ve středu ráno byla přesvědčená, že půjdeme do opozice. Myslela jsem si, že se možná někteří zastupitelé rozhodnou zůstat v původní koalici. Společně jsme jednali o tom, že Změna 2020 se nechová fér. Zaznívaly informace – vznikneme, nevznikneme, budeme členi, nebudeme členi… Nevěděli jsme, na čem s nimi jsme. Nejdříve tvrdili, že mají čtyři členy. Pak se ukázalo, že jde o dva členy, dva sympatizanty a dva nezávislé. Hrozně těžko se komunikuje, když nevíte, na čem jste. Zaznělo tu, že jde o zášť. Já v tomhle směru proti panu Mrvkovi nic nemám. I když jsme se neshodli, i když jsme se mnohdy pohádali, tak vždycky na férovku. Když mi řekl, že budu sedmá na kandidátce, bylo to na rovinu a já řekla ok. Nebyla tam žádná zášť nebo nenávist. To samé po volbách, když mi řekl, že nebudu v radě, že tam bude kolega Kadeřábek a Komínek, tak mi to nikdy nevadilo. Vždy to řekl na rovinu, vyříkali jsme si to. Žádná zášť a postranní úmysly tu nejsou. Je to jen o tom, že převlékli kabát a převlékali ho takovým zvláštním způsobem. To jediné mi na tom vadilo. A proto nastal rozkol mezi ČSSD a Změnou 2020.

Jaroslav Chalupský (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní), nový radní:

Zdroj: archiv stranyS volbou jsme spokojeni. V podstatě jsme na ní pracovali, protože po změně volali všichni. Ať už Změna 2020, tak koaliční partneři i opozice. My jsme to volání vyslyšeli. Snažili jsme se najít řešení, které by naše město posunovalo dopředu. Aby se nepřešlapovalo na místě, ale šlo o tvůrčí věci. Když se podíváte na složení nové koalice, tak se jedná o svazek prvních tří stran nebo hnutí ve volbách, které dostaly hlasy a důvěru občanů. Domluvili jsme se ještě na podpoře ODS a Pirátů a do čela jsme postavili zkušeného ekonoma. Jsou před námi horší časy. Už dneska vlastně víme, že příjmy ze státního rozpočtu do městské kasy se začínají krátit. Bude tedy potřeba razantně s financemi pracovat a zachovávat rezervu, kterou město má. Abychom ji udrželi pro investice, které město posunou dopředu. Věřím tomu, že se v koalici na věcech, které dávají smysl, dohodneme.

Miroslav Kadeřábek (ČSSD), nový místostarosta:

Zdroj: Deník / Adam HudecZvolení místostarostou je pro mne změna v životě. Změnilo se vedení města, budou tam úplně jiní lidé. Já osobně se budu co nejvíc věnovat tomu, co je pro mne nového. Připravuje se koaliční smlouva, která by měla zahrnout i to, co budeme mít v gesci. Náš požadavek byl, abychom tam měli sociální záležitosti. A potom další věci, které se třeba týkají rozvoje města. V nové koalici jsou samozřejmě subjekty, které si k sobě postupně musí najít cestu. Ale myslím si, že společně najdeme průsečík hodnot, které chceme splnit.