Narazili jste na nefunkční lampu, díru v silnici, rozbitou lavičku nebo odpadky na ulici? Můžete to dát vědět na úřad pomocí systému Hlášení závad na webové stránce města. Pojďte se podívat, jak to celé funguje.

Ukázka problémů, které lidé v poslední době naposílali na úřad pomocí aplikace Hlášení závad. | Foto: www.jh.cz, Hlášení závad

Celkem 160 požadavků vložili v loňském roce obyvatelé Jindřichova Hradce do městského systému Hlášení závad. Jednalo se o vskutku pestrou paletu problémů - černé skládky, nepořádek, propadlé dlažby, odstavené vraky aut, blikající lampy a mnoho dalších. 135 nahlášených problémů se dočkalo (obvykle svižné) nápravy, zbylé se ještě řeší dál.

Systém Hlášení závad může využít kdokoliv. „Vkládat je možné zejména závady na veřejném prostranství i na komunikacích, nepořádek nebo třeba závady na veřejném osvětlení, vše, co se týká majetku města,“ upřesnila mluvčí úřadu Karolína Bartošková.

Na webu stačí kliknout na tlačítko Vložit nový požadavek. Poté zadáte adresu, kde se závada nachází, nebo přímo na mapě ručně vyberete její umístění. Následně vyplníte krátký formulář a přiložit můžete i fotky problému. Můžete si také prohlédnout, na jaké problémy upozornili lidé před vámi, a dokonce se i dozvíte, zda už se závada řeší nebo je už vyřešena a odstraněna.

Když svůj požadavek do systému správně zadáte, putuje ihned na konkrétní místo. „Nejvíce, asi osmdesát procent požadavků míří na Služby města. Dalších asi patnáct procent na odbor správy majetku a zbytek na další odbory a městskou policii,“ přiblížila mluvčí.

V seznamu na webu se vaše hlášení objeví až poté, co jej konkrétní místo přijme a přidělí k vyřešení konkrétní osobě, ne okamžitě po odeslání. Úřad zároveň žádá o co nejpřesnější určení lokality i charakteru problému, to napomůže k rychlejšímu vyřešení.

Další možností kromě systému Hlášení závad je mobilní aplikace Munipolisu Podněty a závady. Jedná se o novou verzi aplikace ZmapujTo, na kterou byli dosud uživatelé Munipolisu zvyklí. V současné době je v systému už tato nová verze. Stačí v ní kliknout na ikonu fotoaparátu a pak už snadno pomocí průvodce zadáte váš podnět – vyberete příslušnou kategorii, pořídíte fotografii a napíšete komentář. Podnět bude stejně jako v případě Hlášení závad předán a vyřešen. Po vyřešení se objeví pod ikonkou Podněty a závady.